Ужесточение карантина в курортной Турции: власть заявила о втором пике коронавируса

Коронавирус в Турции вспыхнул с новой силой. В связи с тем, что в сутки министерство здравоохранения курортной страны фиксирует свыше 1700 случаев инфицирования, чиновники ужесточают карантин. Об этом передает пресс-служба Минздрава Турции.

Сообщается, что подобная неутешительная статистика была в стране еще в мае, после чего коронавирус пошел на спад. Теперь же, по словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, они вынуждены ввести дополнительные меры для борьбы с COVID-19.

"В стране продолжается рост заражения коронавирусом. Поэтому кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

По последним данным, в Турции лабораторно подтвердили 281 509 случаев COVID-19, из них 252 152 закончились выздоровлением и 6730 - смертью.

Напомним, Турция меняет правила перевозки ручной клади во всех самолетах, прибывающих в страну. Теперь пассажирам разрешат с собой брать минимум вещей.

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