Насилие в семье: в Австралии жертвам компенсацию будет выплачивать государство

В Австралии государство будет платить компенсацию женщинам и мужчинам, которые ушли от домашнего тирана или абьюзера. Сумма выплат составит пять тысяч австралийских долларов. Об этом сообщает CNN.



В Австралии жертвам абьюза помогает правительство, фото из открытых источников

Правительство страны внедрило такую программу поддержки. Выплата средств компенсации будет проводиться один раз жертвам домашнего насилия. Хотя юристы считают, что это не решит проблему с домашним насилием в государстве, однако поможет тем, кто страдает решиться разорвать отношения.

Выплаты будут осуществляться не только наличными, из бюджета могут оплатить другие платежи, касающиеся детей, их образования. Впрочем, сумма для всех одинакова. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявку на компенсацию.



По статистическим данным, почти каждую неделю одна женщина умирает от рук партнера. По словам директора Викторианского женского фонда Мэри Крукс, женщины не всегда могут уйти, ведь иногда им просто некуда податься.

Пандемия привела к росту насилия в семье в Австралии. По данным правительства, две трети женщин, подвергшихся физическому или сексуальному насилию со стороны бывшего или бывшего партнера во время пандемии, сказали, что насилие началось или усилилось во время пандемии.

Потеря работы или снижение доходов еще больше ухудшило ситуацию и материальное положение женщин. Сейчас в стране выросла цена на аренду жилья и женщине уйти от абьюзера еще труднее.

Во вторник Новый Южный Уэльс — самый густонаселенный штат страны — объявил о дополнительных инвестициях в преодоление домашнего и семейного насилия. За 484 миллионов долларов будет обустроено 75 новых женских приютов, которые будут оборудованы аудиовизуальными комнатами для выступлений в судах, совместными кухнями и детскими площадками.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции.

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