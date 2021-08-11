Некоторые страны могут исчезнуть с лица Земли из-за климатических изменений

Эксперты Greenpeace предупредили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, пишет издание The Guardian. Это может произойти из-за повышения уровня Мирового океана, впоследствии чего многие острова могут оказаться под водой.

Острова. Фото pixabay.com

"Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — подчеркнул глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле.

Островные государства Тихого океана и так страдают от засоления грунтовых вод, штормов и мощных приливов. А в случае повышения температуры на 1,5 градуса по миру ситуация только усугубится.

Эксперты акцентируют внимание на резких климатических изменениях, с которыми сталкивается Тихоокеанский регион. Он является одним из регионов с самым низким уровнем выбросов углерода в мире (всего 0,23% от всех). При этом, он пострадал одним из первых, и последствия изменения климата повлияют на регион сильнее всего.

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