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Некоторые страны могут исчезнуть с лица Земли из-за климатических изменений

Ученые назвали страны, которые могут исчезнуть

сегодня, 16:00
Автор:

Хмільовська Інна

Эксперты Greenpeace предупредили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, пишет издание The Guardian. Это может произойти из-за повышения уровня Мирового океана, впоследствии чего многие острова могут оказаться под водой.

Некоторые страны могут исчезнуть с лица Земли из-за климатических изменений

Острова. Фото pixabay.com

"Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — подчеркнул глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле.

Островные государства Тихого океана и так страдают от засоления грунтовых вод, штормов и мощных приливов. А в случае повышения температуры на 1,5 градуса по миру ситуация только усугубится.

Эксперты акцентируют внимание на резких климатических изменениях, с которыми сталкивается Тихоокеанский регион. Он является одним из регионов с самым низким уровнем выбросов углерода в мире (всего 0,23% от всех). При этом, он пострадал одним из первых, и последствия изменения климата повлияют на регион сильнее всего.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", почему на планете уменьшилась насекомых на 75%. Британский биолог Дэйв Гоулсон пишет, что за последние 50 лет количество насекомых уменьшилась на 75% и процесс не прекращается, что повлечет за собой неисправимые последствия.

Также портал "Комментарии" информировал, что зима превратится в весну, а лето будет как в Египте: уже через 50 лет климат в Украине может существенно измениться. Ученые предрекли повышение температуры Земли к 2050 году. Но нестабильность может начаться гораздо раньше – к 2030 году. Климатические изменения обернуться засухами и ливнями, наводнениями и повышением уровня моря.



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Источник: https://www.theguardian.com/
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