Новая Зеландия отступает в борьбе с вирусом Delta

Джасинда Арден, премьер-министер Новой Зеландии, заявила, что страна под давлением вируса Delta меняет стратегию борьбы с COVID-19, пишет CNN.

Карантин в Новой Зеландии - фото Deutsche Welle

В августе началась вспышка штамма Дельта в Окленде, городе с населением 1,3 млн. И, несмотря на максимальные ограничения, через шесть недель появилось 24 новых случая. Арден сравнивает всепроникаемость новой разновидности вируса с щупальцами, которые невозможно победить.



Новая Зеландия, пытаясь остановить распространение вируса, закрыла свои границы. В результате некоторое время там был один из самых низких уровней заболеваемости — 4409 случаев заражения и 27 смертей. Стратегия, которой придерживалась страна, называлась "нулевой COVID". Это означает жесткое соблюдение противоэпидемических требований и максимальные ограничения для населения.

Жесткий карантин не помог контролировать вспышку, поэтому концепцию борьбы решили изменить. Отныне Новая Зеландия будет действовать по стратегии "жизнь с вирусом". Это означает изменение ограничений для населения и полная вакцинация пригородов и людей старшего возраста. Для посещения фестивалей, других публичных мероприятий нужно будет показать сертификат о прививках.



Сейчас в Новой Зеландии полностью вакцинировано 49% населения, а 79% получили только первый укол. Новая стратегия островов перекликается с подходами Австралии и ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые планируют довести процент вакцинированных до 80% и пускать на свою территорию только тех, кто имеет сертификаты.

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