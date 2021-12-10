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Новая Зеландия сделает курение вне закона для будущих поколений

Правительство стремится добиться своей цели – сделать страну полностью свободной от табачного дыма в течение следующих четырех лет

сегодня, 01:32
Автор:

Ольга Чародий
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Правительство Новой Зеландии приняло закон, согласно которому лица, которые сейчас младше 14 лет, никогда не смогут легально покупать табак в стране. Об этом сообщает международное информационное агентство The Guardian. Новое законодательство означает, что законный возраст для курения будет увеличиваться с каждым годом, чтобы создать поколения некурящих новозеландцев. Правительство объявило о повышении легального возраста совместно с остальными мерами, чтобы курить было недоступно.

Новая Зеландия сделает курение вне закона для будущих поколений

Курение - фото из открытых источников

Следовательно, правительство стремится добиться своей цели – сделать страну полностью свободной от табачного дыма в течение следующих четырех лет. Остальные меры охватывают уменьшение легального количества никотина в табачных изделиях до слишком низкого уровня, сокращение магазинов, где можно легально продавать сигареты, и увеличение финансирования служб наркозависимости. Новые законы не будут ограничивать продажу вейпов. В частности, уменьшение легального количества никотина в табачных изделиях является уникальной практикой – Новая Зеландия стала первой.

"Мы хотим убедиться, что молодежь никогда не станет курить, поэтому мы будем считать правонарушением продажу или поставки табачных изделий новым группам молодежи. Лица в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак", – сказала заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Веррал.

Напомним, пассивное курение — серьезная угроза для здоровья, потому что оно, как и обычное становится причиной развития многих заболеваний. Ученые, основываясь на результатах своего исследования, рассказали, чем грозит вдыхание воздуха с содержащимися в нем продуктами курения других людей. Эксперты выяснили, что у людей, регулярно подвергающихся пассивному курению, повышается риск развития онкологических заболеваний, в частности рака полости рта на 50%.

Ученые говорят, что каждая пятая смерть от онкологии в мире связана с табачным дымом, и эти данные касаются не только людей, которые курят регулярно. В ходе исследования, которое охватило 192 страны, специалисты установили, что в течение года пассивному курению подвергались: 33% некурящих мужчин, 35% некурящих женщин и 40% детей. 



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/09/new-zealand-to-ban-smoking-for-next-generation-in-bid-to-outlaw-habit-by-2025
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