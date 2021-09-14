Новой Зеландии может больше не быть: страну требуют переименовать

Сопредседатели партии Те Пати Маори Равири Вайтити и Дебби Пакер в Новой Зеландии подали петицию об официальном изменении названия страны, сообщает издание "RNZ".

Лидеры партии Те Пати Маори, фото: RNZ

В петиции требуют переименовать страну в труднопроизносимое название Аотеароа. Представители партии говорят, что это их цель — использовать имена коренного населения страны те рео маори для всех населенных пунктов и городов к 2026 году.

"Давно пора вернуть те рео маори на свое законное место в качестве первого и официального языка этой страны. Мы — полинезийская страна, мы — Аотеароа", — сказал Вайтити.

В петиции содержится призыв к парламенту преобразовать Новую Зеландию к официальному восстановлению оригинальных названий.

Дебби Нгарева-Пакер сообщила, что смена имен произошла в начале 1900-х годов, когда началась навязываться колониальная повестка Британии. И к средине прошлого столетия количество коренных названий населенных пунктов снизилось с 90% до 26%.

"Всего за 40 лет колонизаторам удалось успешно лишить нас нашего языка, и мы все еще чувствуем последствия этого сегодня", — сказала она.

Еще хуже дела обстоят с коренным языком. Только 20% коренного населения маори и 3% населения Новой Зеландии могут говорить на те рео маори.

"Долг короны — сделать все возможное, чтобы восстановить статус нашего языка до того уровня, который был в тот момент, когда они прибыли и прервали наше естественное развитие. Это означает, что он должен быть доступен в самых очевидных местах; на наших телевизорах, на наших радиостанциях, на дорожных знаках и картах, а также в нашей системе образования", — говорит Дебби Нгарева-Пакер.

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн не поддержала такой шаг, но сказала, что географические названия могут использоваться взаимозаменяемо, а те рео маори является официальным языком.

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