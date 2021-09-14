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Новой Зеландии может больше не быть: страну требуют переименовать

Новозеландская партия Те Пати Маори подала петицию к правительству

сегодня, 18:39
Автор:

Антон Рудак

Сопредседатели партии Те Пати Маори Равири Вайтити и Дебби Пакер в Новой Зеландии подали петицию об официальном изменении названия страны, сообщает издание "RNZ". 

Новой Зеландии может больше не быть: страну требуют переименовать

Лидеры партии Те Пати Маори, фото: RNZ

В петиции требуют переименовать страну в труднопроизносимое название Аотеароа. Представители партии говорят, что это их цель — использовать имена коренного населения страны те рео маори для всех населенных пунктов и городов к 2026 году. 

"Давно пора вернуть те рео маори на свое законное место в качестве первого и официального языка этой страны. Мы — полинезийская страна, мы — Аотеароа", — сказал Вайтити.

В петиции содержится призыв к парламенту преобразовать Новую Зеландию к официальному восстановлению оригинальных названий. 

Дебби Нгарева-Пакер сообщила, что смена имен произошла в начале 1900-х годов, когда началась навязываться колониальная повестка Британии. И к средине прошлого столетия количество коренных названий населенных пунктов снизилось с 90% до 26%. 

"Всего за 40 лет колонизаторам удалось успешно лишить нас нашего языка, и мы все еще чувствуем последствия этого сегодня", — сказала она.

Еще хуже дела обстоят с коренным языком. Только 20% коренного населения маори и 3% населения Новой Зеландии могут говорить на те рео маори. 

"Долг короны — сделать все возможное, чтобы восстановить статус нашего языка до того уровня, который был в тот момент, когда они прибыли и прервали наше естественное развитие. Это означает, что он должен быть доступен в самых очевидных местах; на наших телевизорах, на наших радиостанциях, на дорожных знаках и картах, а также в нашей системе образования", — говорит Дебби Нгарева-Пакер. 

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн не поддержала такой шаг, но сказала, что географические названия могут использоваться взаимозаменяемо, а те рео маори является официальным языком. 

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет дискуссия по поводу переименования нашего государства на “Русь-Украина” и внесения соответствующего законопроекта.



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Источник: https://www.rnz.co.nz/news/te-manu-korihi/451477/petition-aims-to-change-official-name-to-aotearoa
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