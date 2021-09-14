Новой Зеландии может больше не быть: страну требуют переименовать

BTC/USD
46771.87
ETH/USD
3388.36
LTC/USD
184.43
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Сопредседатели партии Те Пати Маори Равири Вайтити и Дебби Пакер в Новой Зеландии подали петицию об официальном изменении названия страны, сообщает издание "RNZ".
Лидеры партии Те Пати Маори, фото: RNZ
В петиции требуют переименовать страну в труднопроизносимое название Аотеароа. Представители партии говорят, что это их цель — использовать имена коренного населения страны те рео маори для всех населенных пунктов и городов к 2026 году.
В петиции содержится призыв к парламенту преобразовать Новую Зеландию к официальному восстановлению оригинальных названий.
Дебби Нгарева-Пакер сообщила, что смена имен произошла в начале 1900-х годов, когда началась навязываться колониальная повестка Британии. И к средине прошлого столетия количество коренных названий населенных пунктов снизилось с 90% до 26%.
Еще хуже дела обстоят с коренным языком. Только 20% коренного населения маори и 3% населения Новой Зеландии могут говорить на те рео маори.
Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн не поддержала такой шаг, но сказала, что географические названия могут использоваться взаимозаменяемо, а те рео маори является официальным языком.
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет дискуссия по поводу переименования нашего государства на “Русь-Украина” и внесения соответствующего законопроекта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости