Почти всё население Тонги пострадало от извержения вулкана и мощного цунами (ВИДЕО)

До 84% населения Тонги пострадало от последствий, вызванных извержением подводного вулкана. Об этом пишет издание BBC.

Цунами. Иллюстрация из открытых источников

Волны цунами от извержения захлестнули островное государство Тонга, которое расположено в Тихом океане, на прошлой неделе (15 января). Они разрушали дома и даже целые деревни. Выброс вулканического пепла и газов, а также наводнение затронули большую часть населения.

Согласно данным СМИ, на прошлой неделе в результате разбушевавшейся стихии погибли три человека. Сразу после извержения и цунами возникли опасения, что источники воды были загрязнены толстым слоем пепла и увеличили риск таких заболеваний, как холера и диарея. Однако официальные лица отметили, что исследования, проведенные в последние дни, показали, что грунтовые и дождевые воды безопасны для питья.

Однако, мелкий вулканический пепел и выбросы продолжают представлять опасность для здоровья населения. Как пишет издание, его воздействие потенциально может вызвать затруднение дыхания, повлиять на сердечно-сосудистую систему и вызвать раздражение легких, глаз и кожи.

Сообщается, что 62 человека с острова Манго, пришлось переселить на внешний остров Номука так, как все они потеряли свои дома и личные вещи.

В настоящее время жители ряда островов испытывают нехватку воды и продовольствия.

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