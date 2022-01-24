logo

BTC/USD

33654.61

ETH/USD

2236.72

LTC/USD

100.91

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания Почти всё население Тонги пострадало от извержения вулкана и мощного цунами (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти всё население Тонги пострадало от извержения вулкана и мощного цунами (ВИДЕО)

На островах Тонги вулканический пепел и выбросы продолжают представлять опасность для здоровья населения

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

До 84% населения Тонги пострадало от последствий, вызванных извержением подводного вулкана. Об этом пишет издание BBC. 

Почти всё население Тонги пострадало от извержения вулкана и мощного цунами (ВИДЕО)

Цунами. Иллюстрация из открытых источников

Волны цунами от извержения захлестнули островное государство Тонга, которое расположено в Тихом океане, на прошлой неделе (15 января). Они разрушали дома и даже целые деревни. Выброс вулканического пепла и газов, а также наводнение затронули большую часть населения.

Согласно данным СМИ, на прошлой неделе в результате разбушевавшейся стихии погибли три человека. Сразу после извержения и цунами возникли опасения, что источники воды были загрязнены толстым слоем пепла и увеличили риск таких заболеваний, как холера и диарея. Однако официальные лица отметили, что исследования, проведенные в последние дни, показали, что грунтовые и дождевые воды безопасны для питья. 

Однако, мелкий вулканический пепел и выбросы продолжают представлять опасность для здоровья населения. Как пишет издание, его воздействие потенциально может вызвать затруднение дыхания, повлиять на сердечно-сосудистую систему и вызвать раздражение легких, глаз и кожи.

Сообщается, что 62 человека с острова Манго, пришлось переселить на внешний остров Номука так, как все они потеряли свои дома и личные вещи. 

В настоящее время жители ряда островов испытывают нехватку воды и продовольствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые рассказали, что будет если наша планета перестанет вращаться

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на фоне тревожных заявлений США и Британии на Донбассе участились обстрелыЭксперты не исключают, что, учитывая те информационные сообщения, которые поступают из Запада, военное обострение может начать в любой момент. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-60106981
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!