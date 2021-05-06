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Главная Новости Мир Австралия и Океания Редкое явление: в Австралии одновременно возникли пять водяных смерчей (видео)
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Редкое явление: в Австралии одновременно возникли пять водяных смерчей (видео)

Шторм, которых их спровоцировал, также вызвал сильный град

сегодня, 10:07
Автор:

Елизавета Черных

Накануне неподалеку от побережья Нового Южного Уэльса в Австралии, очевидцы смогли наблюдать одновременно пять водяных смерчей. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на The Watchers.

Редкое явление: в Австралии одновременно возникли пять водяных смерчей (видео)

Водяные смерчи в Австралии / Фото Instagram: @kirrajane00

Водяные смерчи заметили у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Сообщается, что появление одновременно пяти подобных смерчей довольно редко встречается в природе. Шторм, которых их спровоцировал, также вызвал сильный град.

Редкое явление: в Австралии одновременно возникли пять водяных смерчей (видео) - фото 2

К слову, водяной смерч — вихрь воздуха и воды, имеющий воронкообразную форму. Зачастую он образуется над поверхностью большого водоема и соединяется с кучевым облаком. В отличие от обыкновенного смерча, водяной может существовать до получаса, а также иметь гораздо меньшую скорость вращения.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником. Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна. Спутник Земли должен иметь теплый золотистый оттенок. Розовым суперлуние называют в честь дикого земного флокса — одного из самых ранних весенних цветов, который распространен преимущественно в Северной Америке.  У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за этим явлением, такая возможность появится 26 мая, 4 ноября и 4 декабря. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что исследования показывают, что человечество очень влияет на состояние окружающей среды. Если раньше на планете оставалось 5%, а до этого 19% нетронутых человеком экосистем, то теперь их количество сократилось до 3%.



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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/redkoe-yavlenie-v-avstralii-odnovremenno-voznikli-pyat-vodyanyh-smerchey-video-sinoptik-11411191.html
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