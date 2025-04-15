Россия подбирается к Австралии: Кремль планирует разместить военную авиацию

Российская Федерация обратилась к правительству Индонезии с просьбой предоставить доступ к военно-воздушной базе Манухуа, расположенной на острове Биак в провинции Папуа. Об этом сообщает ABC News. В случае согласия Кремль планирует разместить там свои боевые самолеты.

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Расстояние от Биака до австралийского города Дарвин составляет примерно 1200–1300 км, а сама база расположена недалеко от стратегически важных военных объектов США и Австралии, что вызвало серьезную обеспокоенность в Канберре.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже заявил, что правительство Австралии ожидает четкой позиции от Джакарты, подчеркнув, что страна выступает против усиления российского военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Эту информацию подтвердил и министр обороны Австралии.

Со своей стороны, глава оборонного ведомства Индонезии успокоил союзников, заверив, что военное присутствие РФ в Папуа не будет разрешен.

Тем не менее эксперты обращают внимание на изменения во внешней политике Индонезии после победы на президентских выборах Прабово Субианто. В 2024 году он посетил Москву, где назвал Россию "большим другом" и отметил намерения усилить оборонное сотрудничество. В ноябре того же года Индонезия и Россия провели совместные военно-морские учения, а в феврале 2025 года Джакарта принимала секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Несмотря на дипломатическое сближение, окончательное решение по базе пока не принято. Наблюдатели не исключают, что под давлением США, Австралии или Японии Индонезия откажет Москве.

Часть аналитиков видит в действиях России подготовку возможной поддержки Китая в случае конфликта с Западом. Это, по их мнению, может объяснять стремление РФ закрепиться в Тихоокеанском регионе.

На фоне этих событий возросло напряжение и из-за активности КНР. Так, три китайских военных корабля недавно совершили маневры вокруг Австралии, в частности, заходили в исключительную экономическую зону страны и проводили стрельбы вблизи гражданского воздушного пространства.

Портал "Комментарии" писал, что Украина уже получила западные истребители F-16 и Mirage 2000, но эти самолеты пока не используются на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.