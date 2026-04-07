Самого титулованного солдата Австралии арестовали за пять военных преступлений: детали

В Сиднее был арестован один из самых известных военных Австралии Бен Робертс-Смит. Бывший военный австралийских сил обороны подозревается в совершении пяти военных преступлений во время службы в Афганистане.

Бен Робертс-Смит. Фото: Bianca de Marchi/AAP

По данным австралийских медиа, арест произошел 7 апреля утром в аэропорту Сиднея. Федеральная полиция сообщила, что 47-летнему ветерану предъявят обвинения в причастности к убийству пяти человек в период между 2009 и 2012 годами. В случае доказательства вины ему может угрожать пожизненное заключение по каждому пункту обвинения.

Робертс-Смит долгое время считался национальным героем Австралии. Он служил в подразделениях Специальной воздушной службы Австралии (SAS) и был награжден Крестом Виктории, который является высшим военным отличием страны. Награду Робертс-Смит получил за действия во время нескольких военных миссий в Афганистане. Сам бывший военный категорически отрицает все обвинения.

Часть подозрений впервые появилась в 2018 году после серии журналистских расследований, опубликованных медиакомпанией Nine Entertainment. В материалах утверждалось, что солдат мог быть причастен к убийствам безоружных афганцев.

Робертс-Смит пытался отстоять свою репутацию в суде, подав иск о клевете против таких изданий, как The Age, Federal Capital Press и Fairfax Media. Однако в 2023 году Федеральный суд Австралии постановил, что у части обвинений против него есть основания. Окончательная апелляция была отклонена Верховным судом Австралии в 2025 году.

Расследование возможных военных преступлений австралийских военных в Афганистане продолжается с 2021 года. Бен Робертс-Смит предстанет перед судом штата Новый Южный Уэльс.

