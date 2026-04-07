Найтитулованішого солдата Австралії арештували за п’ять воєнних злочинів: деталі

У Сіднеї заарештували одного з найвідоміших військових Австралії Бена Робертса-Сміта. Колишнього військового австралійських сил оборони підозрюють у скоєнні п’яти воєнних злочинів під час служби в Афганістані.

За даними австралійських медіа, арешт відбувся 7 квітня вранці в аеропорту Сіднея. Федеральна поліція повідомила, що 47-річному ветерану висунуть звинувачення у причетності до вбивства п’яти людей у період між 2009 та 2012 роками. У разі доведення вини йому може загрожувати довічне ув’язнення за кожним пунктом обвинувачення.

Робертс-Сміт тривалий час вважався національним героєм Австралії. Він служив у підрозділах Спеціальної повітряної служби Австралії (SAS) та був нагороджений Хрестом Вікторії, який є найвищою військовою відзнакою країни. Нагороду Робертс-Сміт отримав за дії під час кількох військових місій в Афганістані. Сам колишній військовий категорично заперечує всі звинувачення.

Частина підозр уперше з’явилася у 2018 році після серії журналістських розслідувань, опублікованих медіакомпанією Nine Entertainment. У матеріалах стверджувалося, що солдат міг бути причетний до вбивств беззбройних афганців.

Робертс-Сміт намагався відстояти свою репутацію в суді, подавши позов про наклеп проти таких видань, як The Age, Federal Capital Press та Fairfax Media. Однак у 2023 році Федеральний суд Австралії постановив, що частина звинувачень проти нього має підстави. Остаточну апеляцію було відхилено Верховним судом Австралії у 2025 році.

Розслідування можливих воєнних злочинів австралійських військових у Афганістані триває з 2021 року. Бен Робертс-Сміт постане перед судом штату Новий Південний Уельс.

