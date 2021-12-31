Сидней будет праздновать Новый год, несмотря на рекордный всплеск Omicron: чем обусловлено решение властей

Сидней, австралийский город, наиболее пострадавший от волны Омикрон, продолжит празднование Нового года в пятницу, 31 декабря, а власти будут поощрять гуляк выходить и наслаждаться празднованиями, несмотря на рекордное количество COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Человек в маске идет вдоль набережной гавани напротив Сиднейского оперного театра - Reuters

Ожидается, что тысячи людей будут собираться в лучшие места возле гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк Сиднея, традиционный 12-минутный пиротехнический показ, который прозвучит в новом году, а очереди образуются на многих обзорных точках с самого утра.

Премьер-министр Скотт Моррисон пожелал людям "наслаждаться вечером", а премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротет призвал всех "выйти и насладиться Новым годом", несмотря на то, что ежедневные случаи заражения в штате почти удвоились до 21 151 днем раньше.

Многие страны ограничили празднование Нового года, пытаясь сдержать распространение коронавируса Omicron, но празднование в Сиднее будет продолжаться в обычном режиме после того, как прошлогодние планы были ограничены из-за COVID-19.

Сидней, столица штата Новый Южный Уэльс (NSW), является одним из первых крупных городов в мире, встречающих каждый Новый год с публичным обратным отсчетом и фейерверком над его культовым Оперным театром.

Несмотря на рекордный всплеск, Перротет подтвердил, что Австралия "в очень сильном положении" из-за большого количества прививок и больницы справляются с волной Omicron.

"Хотя количество случаев существенно растет по сравнению с тем, где мы были с вариантом Delta, наша позиция остается невероятно сильной", — сказал Перротте журналистам.

По официальным данным, из более чем 135 000 активных случаев в Австралии только 127 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Австралия в пятницу, 31 декабря, сообщила о более 32 400 случаях, что является новым максимумом пандемии, что значительно превысило предыдущий рекорд в 21 329 днем ​​раньше, поскольку общее количество инфицированных приблизилось к 400 000. Всего с начала пандемии зафиксировано 2239 смертей.

Как сообщали ранее "Комментарии", главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что последняя волна пандемии COVID-19 в США может достичь пика к концу следующего месяца.

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