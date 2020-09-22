kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10512.31

ETH/USD

345.36

LTC/USD

43.62

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Австралия и Океания Сотни китов выбросились на песчаную отмель в Австралии
commentss НОВОСТИ Все новости

Сотни китов выбросились на песчаную отмель в Австралии

Около 270 китов застряли на мели на разных участках

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Сотни китов застряли на песчаной отмели в Тасмании –  острове у южного побережья Австралии. Об этом пишет CNN.

Сотни китов выбросились на песчаную отмель в Австралии

Спасательная операция продолжается, но пока неясно, сколько китов уже могут быть мертвы, сообщили в понедельник местные органы охраны дикой природы. Ник Дека, региональный менеджер северо-западной службы парков и дикой природы Тасмании, сообщил, что 270 китов застряли на трех разных участках.

Сотрудники Тасманийской программы сохранения морской среды примут участие в спасательной операции, говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

"Мы понимаем, что представители общественности стремятся помочь, но просим людей держаться подальше от этого района, если их не попросят присутствовать", – говорится в сообщении.

Полиция Тасмании заявила, что это присоединится к спасательной операции.

"Местная полиция помогает с логистикой на воде и связью с рыбными фермами и местной промышленностью в рамках более широкого реагирования", – говорится в сообщении полицейской службы.

В сентябре 2019 года около 26 китов выбросились на берег в американском штате Джорджия, 16 из них погибли. А в ноябре 2018 года 145 китов погибли после того, как их нашли выброшенными на берег на отдаленном пляже в Новой Зеландии. Две стайки китов-лоцманов были обнаружены чуть более чем в миле друг от друга в заливе Мейсон на острове Стюарт, малонаселенном острове на юге страны.

Ранее "Комментарии" писали, что в австралийском городе Голд-Кост, который располагается в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд, термиты съели стены дома стоимостью 500 тыс. долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!