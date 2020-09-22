Сотни китов выбросились на песчаную отмель в Австралии

Сотни китов застряли на песчаной отмели в Тасмании – острове у южного побережья Австралии. Об этом пишет CNN.



Спасательная операция продолжается, но пока неясно, сколько китов уже могут быть мертвы, сообщили в понедельник местные органы охраны дикой природы. Ник Дека, региональный менеджер северо-западной службы парков и дикой природы Тасмании, сообщил, что 270 китов застряли на трех разных участках.

Сотрудники Тасманийской программы сохранения морской среды примут участие в спасательной операции, говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

"Мы понимаем, что представители общественности стремятся помочь, но просим людей держаться подальше от этого района, если их не попросят присутствовать", – говорится в сообщении.

Полиция Тасмании заявила, что это присоединится к спасательной операции.

"Местная полиция помогает с логистикой на воде и связью с рыбными фермами и местной промышленностью в рамках более широкого реагирования", – говорится в сообщении полицейской службы.

В сентябре 2019 года около 26 китов выбросились на берег в американском штате Джорджия, 16 из них погибли. А в ноябре 2018 года 145 китов погибли после того, как их нашли выброшенными на берег на отдаленном пляже в Новой Зеландии. Две стайки китов-лоцманов были обнаружены чуть более чем в миле друг от друга в заливе Мейсон на острове Стюарт, малонаселенном острове на юге страны.

Ранее "Комментарии" писали, что в австралийском городе Голд-Кост, который располагается в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд, термиты съели стены дома стоимостью 500 тыс. долларов.

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