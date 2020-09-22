Сотни китов выбросились на песчаную отмель в Австралии

Язык
BTC/USD
10512.31
ETH/USD
345.36
LTC/USD
43.62
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Сотни китов застряли на песчаной отмели в Тасмании – острове у южного побережья Австралии. Об этом
пишет CNN.
Спасательная операция продолжается, но пока неясно,
сколько китов уже могут быть мертвы, сообщили в понедельник местные органы
охраны дикой природы. Ник Дека, региональный менеджер северо-западной службы
парков и дикой природы Тасмании, сообщил, что 270 китов застряли на трех разных
участках.
Сотрудники Тасманийской программы сохранения морской
среды примут участие в спасательной операции, говорится в сообщении на странице
службы в Facebook.
"Мы понимаем, что представители общественности стремятся
помочь, но просим людей держаться подальше от этого района, если их не попросят
присутствовать", – говорится в сообщении.
Полиция Тасмании заявила, что это присоединится к
спасательной операции.
"Местная полиция помогает с логистикой на воде и связью с
рыбными фермами и местной промышленностью в рамках более широкого реагирования",
– говорится в сообщении полицейской службы.
В сентябре 2019 года около 26 китов выбросились на берег
в американском штате Джорджия, 16 из них погибли. А в ноябре 2018 года 145
китов погибли после того, как их нашли выброшенными на берег на отдаленном
пляже в Новой Зеландии. Две стайки китов-лоцманов были обнаружены чуть более
чем в миле друг от друга в заливе Мейсон на острове Стюарт, малонаселенном
острове на юге страны.
Ранее "Комментарии" писали, что в австралийском городе
Голд-Кост, который располагается в юго-восточной части австралийского штата
Квинсленд, термиты
съели стены дома стоимостью 500 тыс. долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости