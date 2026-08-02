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Страна Науру официально изменила свое название: какое историческое имя вернуло государство

Тихоокеанское государство Науру официально изменило название на Республику Наоэро.

2 августа 2026, 15:30
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Slava Kot

Тихоокеанское островное государство Науру официально изменило свое название. Теперь страна на международном уровне будет называться Республика Наоэро (Republic of Naoero). Власти объясняют, что решение призвано вернуть историческое название острова и подчеркнуть национальную идентичность, язык и культурное наследие.

Страна Науру официально изменила свое название: какое историческое имя вернуло государство

Науру сменила название на Наоэро. Фото из открытых источников

Конституционную поправку об изменении названия страны Науру на Наоэро парламент принял еще в мае после инициативы президента Дэвида Адеанга, внесенной в начале года. Первоначально предполагалось провести общенациональный референдум, однако от этой идеи отказались. По словам президента, название Наоэро никогда не исчезало из жизни страны, ведь используется в государственном гербе, языке и повседневном общении.

"Республика Наоэро – это новое официальное название для того, что ранее было известно как Науру. Сокращенная форма будет Наоэро, код будет обновлен как NRO, а народ будет называться деи-Наоэро", – говорится в заявлении правительства.

Президент подчеркнул, что переименование является не созданием нового государственного названия, а возвращением исторического. Именно поэтому правительство решило, что референдум не является необходимым.

"Решение не проводить референдум было принято после тщательного обсуждения, поскольку Наоэро — это не новое имя, стремящееся к одобрению народа. Хотя референдум имеет целью определить волю народа, имя Наоэро никогда не терялось, а скорее ждало полного принятия", — пояснил Адеанга.

Страна Науру официально изменила свое название: какое историческое имя вернуло государство - фото 2

Наоэро (Науру) на карте

Процесс внесения изменений продолжался несколько месяцев. Законопроект был представлен в январе, после чего Конституция требовала 90-дневного периода ожидания. По истечении этого срока парламент единогласно поддержал поправки, а 13 мая их утвердил спикер Маркус Стивен. Правительство уже сообщило о переименовании Организации Объединенных Наций, других международных организаций и иностранных государств. По информации ООН, официальное уведомление об изменении названия было получено еще 26 июня, а международный переход уже начался.

Исторически название Науру ввели европейские колонизаторы, которым было сложно произносить традиционное местное название острова Наоэро. Теперь страна официально вернулась к историческому наименованию.

Наоэро является одним из самых маленьких государств мира, после Ватикана и Монако, занимает третье место по площади. Население страны составляет около 12 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наоэро массово продает гражданство, чтобы спастись от катастрофы.

Также "Комментарии" писали, что Науру входит в список стран, не имеющих столицы.



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Источник: https://www.abc.net.au/news/2026-07-30/nauru-officially-changes-name-to-naoero/106978670
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