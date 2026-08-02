Країна Науру офіційно змінила свою назву: яке історичне ім'я повернула держава

Тихоокеанська острівна держава Науру офіційно змінила свою назву. Відтепер країна на міжнародному рівні називатиметься Республіка Наоеро (Republic of Naoero). Влада пояснює, що рішення покликане повернути історичну назву острова та підкреслити національну ідентичність, мову й культурну спадщину.

Науру змінила назву на Наоеро. Фото з відкритих джерел

Конституційну поправку щодо зміни назви країни Науру на Наоеро парламент ухвалив ще у травні після ініціативи президента Девіда Адеанга, внесеної на початку року. Спочатку передбачалося провести загальнонаціональний референдум, однак від цієї ідеї відмовилися. За словами президента, назва Наоеро ніколи не зникала з життя країни, адже використовується у державному гербі, мові та повсякденному спілкуванні.

"Республіка Наоеро — це нова офіційна назва для того, що раніше було відомо як Науру. Скорочена форма буде Наоеро, код буде оновлено як NRO, а народ називатиметься деї-Наоеро", — йдеться у заяві уряду.

Президент наголосив, що перейменування є не створенням нової державної назви, а поверненням історичної. Саме тому уряд вирішив, що референдум не є необхідним.

"Рішення не проводити референдум було прийнято після ретельного обговорення, оскільки Наоеро — це не нове ім'я, яке прагне схвалення народу. Хоча референдум має на меті визначити волю народу, ім'я Наоеро ніколи не втрачалося, а радше чекало на повне прийняття", — пояснив Адеанга.

Наоеро (Науру) на карті

Процес внесення змін тривав кілька місяців. Законопроєкт було подано в січні, після чого Конституція вимагала 90-денного періоду очікування. Після завершення цього терміну парламент одноголосно підтримав поправки, а 13 травня їх затвердив спікер Маркус Стівен. Уряд уже повідомив про перейменування Організацію Об'єднаних Націй, інші міжнародні організації та іноземні держави. За інформацією ООН, офіційне повідомлення про зміну назви було отримано ще 26 червня, а міжнародний перехід уже розпочався.

Історично назву Науру запровадили європейські колонізатори, яким було складно вимовляти традиційну місцеву назву острова Наоеро. Тепер країна офіційно повернулася до історичного найменування.

Наоеро є однією з найменших держав світу, після Ватикану та Монако, вона посідає третє місце за площею. Населення країни становить близько 12 тисяч осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Наоеро масово продає громадянство, щоб врятуватися від катастрофи.

Також "Коментарі" писади, що Науру входить до списку країн, які не мають столиці.