Суд Австралии признал СМИ ответственными за комментарии пользователей под их новостью в Facebook

Австралийские СМИ несут ответственность за комментарии пользователей социальной сети Facebook, оставляют под их новостями. Такое решение принял Верховный суд Австралии. Об этом сообщает американское издание CNN.

Австралия - фото из открытых источников

Во время судебного заседания рассматривался иск трех австралийских медиакомпаний. Они утверждали, что не могут нести ответственность за комментарии, которые пользователи соцсети Facebook оставляют под их новостями или сообщениями. Это было рассмотрение апелляции после принятия решения судом низшей инстанции.

"Попытки истцов представить себе, как пассивных и безвольных жертв функционала Facebook выдавались неправдоподобными ... Поэтому суд принял решение, что истцы ответственные за правовые последствия в этой ситуации", — пояснили в суде.

Также в Верховном суде добавили, что решение апелляционного суда было логичным, поскольку медиакомпании сами размещали такие новости в социальной сети, провоцировали и призвали пользователей оставлять под ними комментарии того или иного характера.

Дилан Уоллер подал иск против трех австралийских медиагигантов: Fairfax Media, Nationwide News и австралийского телеканала новостей. Уоллер утверждал, что из-за публикации этих СМИ пользователи социальных сетей писали в комментариях о каких-то преступлениях, которые он никогда не делал. Это же подтвердил его адвокат.

Напомним, законопроект "О медиа" могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Почему этот законопроект так важен? Какие в нем есть подводные камни? Где грань между регуляцией рынка, о которой говорит Ткаченко, и наступлением на свободу слова? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам. "Данный законопроект внедряется прозападным лобби, а власти нужен, чтобы ограничить свободу СМИ в Украине" По словам эксперта Украинского института политики Валентина Гайдая, на первый взгляд, законопроект о медиа несет сугубо благие цели — унифицировать украинское законодательство в сегменте работы и функционирования СМИ и адаптирования его под западные стандарты. Это якобы защитит СМИ и журналистов и объединит ныне существующие 5 отдельных законов, касающихся медийных и печатных СМИ, в один. Но если присмотреться внимательнее, можно сделать вывод, что не всё так однозначно в этом законопроекте, отмечает эксперт.

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