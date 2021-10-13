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Телефон с чехлом с изображением Халка спас бразильца от пули

Пуля оставила трещины на экране, деформировало корпус, однако чехол с героем комиксов Marvel остался невредимым

сегодня, 03:05
Автор:

Ольга Чародий

В Бразилии на мужчину напали грабители, перед бегством выстрелили в него, но шар остановил телефон с героем комиксов Marvel. Об этом сообщает бразильский портал новостей G1. На жителя бразильского города Петролина (имя мужчины правоохранители не разглашают) напали грабители, перед бегством выстрелили в жертву. Уже в больнице оказалось, что пуля попала бы мужчине в бедро, но ее остановил мобильный телефон Motorola с чехлом с "Невероятным Халком". Фотографией поделился в Twitter врач пострадавшего Педро Карвальхо. Пуля оставила трещины на экране, деформировало корпус, однако чехол с героем комиксов Marvel остался невредимым.

Телефон с чехлом с изображением Халка спас бразильца от пули

Телефон с чехлом - фото из открытых источников


Напомним, в американском городе Лейкленд 5 сентября произошло вооруженное нападение мужчины на семью, проживавшую в доме по улице Nothen Socrum Loop Road. Об этом сообщает местный шериф Грейди Джадд в Twitter. Известно из выступления шерифа на брифинге, что были убиты четыре человека и ранен один. Среди погибших — семья из трех человек: 40-летний мужчина, 33-летняя жена и трехмесячный мальчик. Нападающий застрелил и соседку семьи — 62-летнюю женщину, которая вышла во двор, услышав звуки выстрелов. Также пули получила соседская 11-летняя девочка. Ребенок госпитализирован в больницу. Сообщается, что подозреваемый ворвался в частный дом и открыл огонь. Задержали мужчину во дворе жертв, он был в бронированном жилете и отстреливался от полицейских. Перестрелка продолжалась долго, нападающий прятался в доме, но впоследствии вышел с поднятыми руками. Мужчину полицейские ранили, вероятно, в конечность, его госпитализировали под конвоем в больницу. Оттуда подозреваемого доставили в тюрьму округа Полк.





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Источник: https://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2021/10/09/celular-com-capinha-do-hulk-impede-que-homem-seja-atingido-por-tiro-no-sertao-de-pernambuco.ghtml
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