Даже дети получили пули: в США мужчина устроил стрельбу в доме

В американском городе Лейкленд в воскресенье, 5 сентября, произошло вооруженное нападение мужчины на семью, проживавшую в доме по улице Nothen Socrum Loop Road. Об этом сообщает местный шериф Грейди Джадд в Twitter.

В США мужчина устроил стрельбу в доме, фото Polk County Sheriff

Известно из выступления шерифа на брифинге, что были убиты четыре человека и ранен один. Среди погибших — семья из трех человек: 40-летний мужчина, 33-летняя жена и трехмесячный мальчик. Нападающий застрелил и соседку семьи — 62-летнюю женщину, которая вышла во двор, услышав звуки выстрелов. Также пули получила соседская 11-летняя девочка. Ребенок госпитализирован в больницу.

Сообщается, что подозреваемый ворвался в частный дом и открыл огонь. Задержали мужчину во дворе жертв, он был в бронированном жилете и отстреливался от полицейских. Перестрелка продолжалась долго, нападающий прятался в доме, но впоследствии вышел с поднятыми руками. Мужчину полицейские ранили, вероятно, в конечность, его госпитализировали под конвоем в больницу. Оттуда подозреваемого доставили в тюрьму округа Полк. Выяснилось, что это бывший стрелок 33-летний Брайан Райли. На стенах, дверях и окнах видно дыры от пуль нападающего и полицейских.

Граждане уже дали показания под присягой против подозреваемого. Следствие продолжается. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства такого поступка стрелка. По словам шерифа, полиция не обнаружила никакой связи между ним и жертвами. Брайан Райли будет находиться под стражей до вынесения судом приговора.

Как сообщал портал "Комментарии", произошла перестрелка в Вашингтоне. Во время нее погибли три человека.





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