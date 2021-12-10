Тихоокеанская страна хочет выйти из-под власти Франции

На территории Новой Каледонии в воскресенье, 12 декабря, будет проведен последний референдум. Во время которого местных спросят, хотят ли они получить независимость от Франции. Об этом пишет France24.



Новая Каледония, фото из открытых источников

Новая Каледония расположена примерно в 2000 километрах (1250 миль) к востоку от Австралии. Архипелаг является территорией Франции с 1853 года. В стране уже было проведено два референдума в 2018 году и 2020 году. Тогда местные проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции (56,7% голосов и 53,3% соответственно).

Голосование состоится на фоне напряженных отношений между Парижем и его союзниками в регионе. Франция считает себя большим индо-тихоокеанским государством благодаря таким заморским территориям, как Новая Каледония. Австралия разозлила Францию в сентябре, отказавшись от контракта с подводной лодкой в пользу пакта о безопасности с Великобританией и Соединенными Штатами.

Наблюдается растущая роль Китая в регионе и эксперты подозревают, что независимая Новая Каледония может стать страной, где китайцы запустят горнодобывающую промышленность. В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером металла Новой Каледонии, особенно никеля.

По словам Бастьена Вандендика, аналитика международных отношений, специализирующегося на странах Тихого океана, другие страны в регионе Меланезии, в который также входят Фиджи, Вануату, Соломоновы острова и Папуа-Новая Гвинея, уже стали китайскими партнерами.

Выступающие за независимость активисты бойкотируют воскресное голосование, заявляя, что хотят перенести его на сентябрь, потому что на референдум придет мало граждан. Ведь сейчас количество зараженных коронавирусом на островах высоко.

В последние месяцы умерло около 300 местных от штамма Delta. Правительство Франции отклонило требование о переносе референдума, заявив, что распространение вируса замедлилось, а уровень заражения снизился до 80-100 случаев на 100 000 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Мексике в ДТП погибли более 50 человек.

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