Ученые Австралии нашли технологию по превращению соленой воды в питьевую

Австралийские ученые придумали способ, как превратить соленую воду в питьевую без нагревания или использования электроэнергии, применив только солнечные лучи и металл-органические каркасные структуры. Об этом сообщает издание Nature Sustainability, приведя все исследование.

Эти материалы имеют пористую структуру (то есть имеют в своей структуре много пустот) и может поглощать различные вещества, в том числе газы.

Ученые поместили эти материалы в соленую воду и поставили на солнце. Спустя примерно четыре минут структуры поглотили ионы соли и очистили воду. Такая вода безопасна для людей. Килограмм материала может за день очистить 139,5 литров воды.

Исслеователи называют такой способ более энергоэффективным и экологически чистым. Металл-органические каркасные материалы можно устанавливать на трубы и другие водопроводные системы для производства питьевой воды.

Однако пока ученые не говорят, когда их технологию с очистки воды можно будет массово использовать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что благодаря прогрессу медицины, ученые произвели искусственную человеческую печень. Так, команда биологов взяла клетки кожи человека и генетически модифицировала их. Затем клетки имплантировали в каркас печени мыши, очищенной от ее собственных клеток. Благодаря наличию каркаса, клетки сформировали аналог человеческой печени с кровянистыми сосудами. Именно этот факт отличает разработку ученых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!