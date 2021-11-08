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В Австралии белая акула убила мужчину на глазах у его семьи

57-летний мужчина занимался серфингом на пляже города Северный Фримантл

сегодня, 12:06
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии акула напала на человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Австралии белая акула убила мужчину на глазах у его семьи

Акула напала на серфера в Астралии. Фото: Pixabay

На пляже австралийского города Северный Фримантл белая акула напала на 57 летнего гражданина Великобритании. Хищная рыба схватила свою жертву, когда тот занимался серфингом на пляже Порт.

Сообщается, что первым происшествие заметила группа подростков. Они предупредили остальных пловцов, чтобы те выходили из воды. Также юноши вызвали на место инцидента медиков и спасателей. 

Как пишет издание, в это время супруга пострадавшего находилась на берегу вместе с детьми и была вынуждена наблюдать за тем, как акула затягивает мужчину под воду. 

Его искали на протяжении нескольких дней. Масштабная поисковая операция не увенчалась успехом. Были найдены только очки пострадавшего. 

На данный момент все городские пляжи Фримантла и соседнего города временно закрыты. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что стая бездомных собак напала на школьника в городе Одесса. Происшествия сняли камеры видеонаблюдения, которые установлены на многоквартирном доме. Отбиться от разъяренных животных мальчику помог охранник и несколько жильцов дома. Одна из собак успела укусить свою жертву. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Казахстане мощный взрыв полностью уничтожил популярное кафе. В этот момент в заведении не было посетителей. Согласно предварительной информации происшествие могло произойти из-за утечки газа. Прибывшие на место событий спасатели разбирали завалы, чтобы убедится что под ними нет людей. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/ostalis-tolko-ochki-v-avstralii-belaya-akula-utaschila-muzhchinu-pod-vodu-na-glazah-u-ego-semi-1904119.html
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