В Казахстане мощный взрыв полностью уничтожил популярное кафе (ВИДЕО)

В Казахстане прогремел мощный взрыв. Об этом пишет издание УНИАН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в одном из кафе города Актау. Как стало известно, вчера вечером, 7 ноября, в заведении произошел взрыв, который полностью уничтожил здание.

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Была задействована спецтехника. Согласно данным властей, в медицинские учреждения из-за взрыва никто не обращался. Спасатели занимались разборкой завалов для того, чтобы выяснить, есть ли потерпевшие.

Сообщается, что во время инцидента в заведении не находились люди. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия, почувствовали сильную тряску. Пострадали транспортные средства, припаркованные неподалёку.

В Сети появляются видео с места событий.

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