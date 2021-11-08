logo

BTC/USD

65866.30

ETH/USD

4726.21

LTC/USD

209.27

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Казахстане мощный взрыв полностью уничтожил популярное кафе (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Казахстане мощный взрыв полностью уничтожил популярное кафе (ВИДЕО)

Взрыв в городе Актау мог произойти из-за утечки газа

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Казахстане прогремел мощный взрыв. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Казахстане мощный взрыв полностью уничтожил популярное кафе (ВИДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в одном из кафе города Актау. Как стало известно, вчера вечером, 7 ноября, в заведении произошел взрыв, который полностью уничтожил здание. 

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Была задействована спецтехника. Согласно данным властей, в медицинские учреждения из-за взрыва никто не обращался. Спасатели занимались разборкой завалов для того, чтобы выяснить, есть ли потерпевшие.

Сообщается, что во время инцидента в заведении не находились люди.  По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа. 

Жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия, почувствовали сильную тряску. Пострадали транспортные средства, припаркованные неподалёку. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в городе Тусон, находящемся в американском штате Аризона, произошла стрельба. Правоохранители сели в поезд для проверки пассажиров на наличие незаконного оружия, денег и наркотиков. Одного из подозрительных мужчин вывели на улицу, его вещи проверили и отпустили пассажира, но потом нашли там марихуану. Злоумышленник открыл огонь и попал в нескольких человек. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что метеорологическое агентство Китая сообщило о снежной метели и "оранжевом" уровне опасности для граждан Пекина и других регионов. В стране обеспокоены количеством заболевших гриппом и COVID-19, которое может возрасти из-за резкого похолодания. Из-за метели было нарушено движение общественного транспорта.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/v-kazahskom-aktau-moshchnyy-vzryv-raznes-v-shchepki-populyarnoe-kafe-video-novosti-mira-11602177.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!