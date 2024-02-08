В Австралии бывшие военные готовы самостоятельно отремонтировать для Украины вертолеты Taipan

В Австралии начали разбирать вертолеты Taipan, чтобы утилизировать их. Как сообщил представитель Минобороны Австралии, сейчас ни один из вертолетов не находится в летном состоянии.

Вертолет Taipan

"Эти части, включающие сложный набор материалов, будут утилизированы экологически безопасным способом – этот процесс еще не завершен",

– сказал он.

Однако группа бывших военных и техников-инженеров заявила о готовности на волонтерских началах восстановить те Taipan, которые еще имеют детали, необходимые для работы. Они призвали министра обороны принять их предложение и остановить процесс утилизации вертолетов.

"Совместными усилиями австралийского общества мы сможем спасти эти ценные планеры для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей",

– рассказал бывший солдат Крис Мур.

По информации журналистов, многие вертолеты уже действительно разобраны до того состояния, когда уже восстановить их невозможно. Однако еще есть вертолеты в хорошем состоянии, которые бывшие военные вместе с техниками могли бы восстановить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Украина направила правительству Австралии запрос на получение списанных вертолетов Taipan. Сообщалось, что технические специалисты тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают компоненты на объекте обороны. Отмечалось, что стоимость каждого вертолета на вторичном рынке составляет около 20 миллионов долларов, поэтому было принято решение уничтожить их тихо в надежде, что никто не заметит. По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень крепкая.

Также "Комментарии" сообщали, что отставные вертолеты Taipan Австралия решила разобрать и утилизировать вместо того, чтобы отправить их в Украину. В сентябре 2023 года вертолеты MRH-90 армии Австралии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше, чем планировалось, после того, как за 2 месяца до этого во время учений в Квинсленде разбились 4 военнослужащих.



