В Австралии через трое суток нашли 3-летнего мальчика с аутизмом

В австралийском штате Новый Южный Уэльс нашли трехлетнего Энтони Ельфалака, который потерялся в местном лесу, когда решил погулять. Ребенка искали трое суток, а при каких обстоятельствах он потерялся — пока неизвестно. Об этом сообщает американский телеканал CNN. О том, что мальчика нашли, сообщили в полиции Нового Южного Уэльса.

Дети (фото из открытых источников)

Родители обратились к полицейским 3 сентября. Они рассказали, что их трехлетний сын, у которого диагностировали аутизм, исчез и они не могут его найти. Крестный отец мальчика утверждал, что ребенка могли похитить, поскольку неоднократно замечал у дома автомобили незнакомцев.

Мальчика искали вместе со служебными собаками. На поиски отправились и сотни волонтеров. Ребенка искали несмотря на холодную погоду и дожди. Через трое суток, 6 сентября, мальчика нашли живым на берегу одной из местных рек. Теперь он под наблюдением медиков. Его одежда насквозь мокрый, на ноге есть несколько царапин. У ребенка на теле много укусов муравьев и опрелости через подгузник.

Напомним, в городе Косов в Ивано-Франковской области маленькая девочка во время игры оказалась буквально в "железной ловушке", из которой самостоятельно и при помощи родителей выбраться не смогла. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины. Так, 23 августа, в обеденное время на линию "101" поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что ее дочери требуется помощь спасателей. Женщина объяснила, что ее несовершеннолетняя дочка играла во дворе их дома и, пошутив, засунула голову в металлический забор. Однако высунуть ее у девочки не получилось. Родители также пытались помочь ребенку освободиться, но попытки оказались тщетны.

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