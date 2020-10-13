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В Австралии обрушилась крыша университета: есть жертвы

В результате обвала погибла студентка, упавшая с высоты пятого этажа

сегодня, 14:45
Автор:

Виолетта Комаровская

Два человека серьезно пострадали и один погиб из-за обвала крыши в университете австралийского города Перт. Жертвы упали с высоты 5-этажного здания, которое находилось на ремонте. Об этом сообщает местный телеканал 9News.

В Австралии обрушилась крыша университета: есть жертвы

В австралийском университете обрушилась крыша. Фото: 9News

Трагедия произошла на территории университета имени Картина. Во время ремонтных работ перекрытия одного из зданий просто рухнули. Один из рабочих, а также 23-летняя студентка, которая ему помогала, упали с 20-метровой высоты. Еще один рабочий находился на строительных лесах и его накрыло обломками.

В результате обвала девушка получила множественные травмы, которые несовместимы с жизнью. Она погибла на месте происшествия.

Серьезные повреждения получили и двое рабочих. Сейчас оба они в Королевской больнице Перта и врачи оценивают их состояние как тяжелое. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в бразильском городе Сан-Луис просто на покупателей и персонал обрушились стеллажи в одном из местных супермаркетов. Металлические конструкции падали одна за другой. Не обошлось без погибших. В полиции пересмотрели видео из камер наблюдения и смогли назвать предварительную причину случившегося. 


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