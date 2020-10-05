Обрушение стеллажей в супермаркете попало на видео: под завалами десятки человек, есть жертвы

На севере Бразилии, в городе Сан-Луис, в одном из супермаркетов произошло обрушение. Пять огромных стеллажей рухнули один за другим, придавив покупателей и персонал. Жуткий момент и крики после трагедии попали на видео, сообщает The Sun.

На записи с камеры наблюдения видно, как высокие металлические конструкции падают, словно домино, один за другим. Под завалами оказались персонал супермаркета и покупатели. Спецоперация длилась более 11 часов. В результате в больницу с различными травмами попало 8 человек. Увы, 21-летнюю сотрудницу вытащили из-под завалов уже мертвой. Сейчас в супермаркете ведутся следственные действия. По предварительной информации, стеллаж мог толкнуть вилочный погрузчик.

Напомним, в Китае произошла трагедия. По неизвестной пока причине грузовик влетел в рынок сельскохозяйственной продукции в провинции Ганьсу, в результате чего скончалось 6 человек и еще 14 увезла скорая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!