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Главная Новости Мир Южная Америка Обрушение стеллажей в супермаркете попало на видео: под завалами десятки человек, есть жертвы
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Обрушение стеллажей в супермаркете попало на видео: под завалами десятки человек, есть жертвы

Жуткий момент и крики после трагедии в Бразилии попали на видео

сегодня, 10:35
Автор:

Елена Волкова

Обрушение стеллажей в супермаркете попало на видео: под завалами десятки человек, есть жертвы

На севере Бразилии, в городе Сан-Луис, в одном из супермаркетов произошло обрушение. Пять огромных стеллажей рухнули один за другим, придавив покупателей и персонал. Жуткий момент и крики после трагедии попали на видео, сообщает The Sun

На записи с камеры наблюдения видно, как высокие металлические конструкции падают, словно домино, один за другим. Под завалами оказались персонал супермаркета и покупатели. Спецоперация длилась более 11 часов. В результате в больницу с различными травмами попало 8 человек. Увы, 21-летнюю сотрудницу вытащили из-под завалов уже мертвой. Сейчас в супермаркете ведутся следственные действия. По предварительной информации, стеллаж мог толкнуть вилочный погрузчик.

Напомним, в Китае произошла трагедия. По неизвестной пока причине грузовик влетел в рынок сельскохозяйственной продукции в провинции Ганьсу, в результате чего скончалось 6 человек и еще 14 увезла скорая.


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