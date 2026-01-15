logo

Австралия и Океания В Австралии обычные блины официально признали "наступательным оружием": что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Австралии обычные блины официально признали "наступательным оружием": что произошло

Австралийский суд признал блин "наступательным оружием" и приговорил женщину к условному сроку за нападение на министра.

15 января 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Австралийский суд принял решение, в котором признал блины с кремом "наступательным оружием". Именно так судья охарактеризовала предмет, которым местная жительница Сюзанна Ли Милгейт бросила в тогдашнюю главу правительства Северной территории Наташу Файлс.

В Австралии обычные блины официально признали "наступательным оружием": что произошло

Блины. Фото: Pexels

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на рынке Nightcliff Markets в городе Дарвин. Камеры зафиксировали момент, когда 56-летняя женщина ударила премьершу тонким блином со сливочным кремом. В результате удара у Файлс остался синяк вокруг глаза. В декабре суд признал Милгейт виновной, а теперь назначил наказание – 12 месяцев условного заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах.

Судья Джули Франц подчеркнула, что действия обвиняемой не могут считаться формой протеста. Хотя сама Милгейт утверждала, что таким образом выражала несогласие с политикой обязательной вакцинации от COVID-19, введенной правительством Файлс. Во время процесса она также рассказывала о сложных жизненных обстоятельствах, в частности инсульте у мужа, депрессии и потере бизнеса.

В то же время суд учел, что женщина заранее подготовилась к нападению блинчиком и попросила снять инцидент на видео. Максимальное наказание по этой статье могло достигать пяти лет заключения, однако суд ограничился условным сроком, учитывая 24 дня, проведенные Милгейт под арестом.

После оглашения приговора женщина назвала решение несправедливым и заявила о намерении подать апелляцию, ведь судимость делает невозможным возврат ее лицензии агента по недвижимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как женщина в Австралии постирала своего кота в стиральной машинке.

Также "Комментарии" писали, что зоопарк в Австралии начал вести трансляции по вольерам, но популярным стало видео не с животными.



Источник: https://www.abc.net.au/news/2026-01-13/nt-suzi-milgate-sentenced-for-crepe-attack-on-natasha-fyles/106223028
