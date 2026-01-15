logo_ukra

Головна Новини Світ Австралія та Океанія В Австралії звичайні млинці офіційно визнали "наступальною зброєю": що сталося
НОВИНИ

В Австралії звичайні млинці офіційно визнали "наступальною зброєю": що сталося

Австралійський суд визнав млинець "наступальною зброєю" та засудив жінку до умовного терміну за напад на міністра.

15 січня 2026, 09:45
Австралійський суд ухвалив рішення в якому визнав млинці із кремом "наступальною зброєю". Саме так суддя охарактеризувала предмет, яким місцева мешканка Сюзанна Лі Мілгейт кинула в тодішню голову уряду Північної території Наташу Файлс.

В Австралії звичайні млинці офіційно визнали "наступальною зброєю": що сталося

Млинці. Фото: Pexels

Інцидент стався у вересні 2023 року на ринку Nightcliff Markets у місті Дарвін. Камери зафіксували момент, коли 56-річна жінка вдарила прем’єрку тонким млинцем із вершковим кремом. Унаслідок удару у Файлс залишився синець навколо ока. У грудні суд визнав Мілгейт винною, а тепер призначив покарання — 12 місяців умовного ув’язнення за напад за обтяжуючих обставин.

Суддя Джулі Франц наголосила, що дії обвинуваченої не можуть вважатися формою протесту. Хоча сама Мілгейт стверджувала, що таким чином висловлювала незгоду з політикою обов’язкової вакцинації від COVID-19, запровадженою урядом Файлс. Під час процесу вона також розповідала про складні життєві обставини, зокрема інсульт у чоловіка, депресію та втрату бізнесу.

Водночас суд врахував, що жінка заздалегідь підготувалася до нападу млинцем та попросила зняти інцидент на відео. Максимальне покарання за цією статтею могло сягати п’яти років ув’язнення, однак суд обмежився умовним терміном, зважаючи на 24 дні, проведені Мілгейт під арештом.

Після оголошення вироку жінка назвала рішення несправедливим і заявила про намір подати апеляцію, адже судимість унеможливлює повернення її ліцензії агента з нерухомості. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як жінка в Австралії випрала свого кота у пральній машинці.

Також "Коментарі" писали, що зоопарк в Австралії почав вести трансляції з вольєрів, але популярним стало відео не з тваринами.



Джерело: https://www.abc.net.au/news/2026-01-13/nt-suzi-milgate-sentenced-for-crepe-attack-on-natasha-fyles/106223028
