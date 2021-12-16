В Австралии погибли несколько детей, другие травмированы: что произошло

В Австралии произошла трагедия с детьми, игравшими на надувном замке для прыжков. Детские развлечения завершились травмами и смертью школьников начальной школы на северо-западе Тасмании. Об этом сообщает The Guardian.



Оперативные службы на месте происшествия, фото из Twitter/ АВСnews

Известно, что несколько детей упали с высоты 10 метров, получив серьезные травмы, после того как ветер подхватил замок, на котором они играли. Четверо детей погибли и четверо получили тяжелые ранения в результате падения.

Полиция подтвердила, что две девочки и два мальчика, обучавшиеся в шестом классе, погибли в результате трагедии в начальной школе Хилкрест в Девонпорте в четверг, 16 декабря. На место происшествия прибыли подразделения полиции и несколько бригад скорой помощи.

Комиссар полиции Даррен Хайн рассказал, что персонал школы вызвал полицию в школу, когда от порыва ветра надувное сооружение поднялось в воздух. Пострадавших детей из школы доставляли в больницу вертолетами. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии. По информации издания, пока не установлено точное число детей, игравших на надувном замке. Всего госпитализированы пять пострадавших.

Известно, что в этот день у школьников был праздник "Великий день", посвященный завершению учебного года. После трагедии школа остановила занятия, родители забрали школьников домой.



Премьер-министр Питер Гутвейн и представители полиции выразили соболезнования семьям и близким, одноклассникам, учителям погибших детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТП. В результате аварии погибла школьница.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!