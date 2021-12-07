В Австралии установят черный ящик, который "запишет" момент конца света. Об этом сообщает международная телекомпания ABC. Объект был создан специалистами из университета Тасмании.

Австралия - фото из открытых источников

"Миссия черного ящика Земли заключается в документальной записи всех шагов, предпринятых человечеством для приближения экологической катастрофы, чтобы будущие жители нашей планеты, обнаружив ее через годы, смогли понять, что именно привело к исчезновению цивилизации", — говорится в сообщении ученых.

Конструкция из стальных листов толщиной 7,62 см сравнима по размерам с городским автобусом. Внутри разместят накопители данных с информацией об изменениях климата, таких как уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в разных регионах планеты, а снаружи – солнечные панели, обеспечивающие ящик энергией. Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, но записи ведутся уже сейчас. Ожидается, что хранилище заполнится информацией в течение следующих 50 лет, а до истечения этого срока авторы проекта будут искать решение для увеличения его емкости.

Напомним, о наступлении конца света во всем мире говорят на протяжении веков, но предсказания, к счастью, каждый раз не сбываются. Исследователи из Центра астрофизики Манчестерского университета проанализировали большое количество теорий, просчитали сотни моделей и пришли к выводу, что Землю погубит Солнце. Ученые решили, что метеорит, если он упадет, не сможет уничтожить Землю полностью, а вероятность того, что на человечество нападут инопланетяне, — крайне мала. Но вот Солнце — единственная звезда Солнечной системы — вполне может привести к концу света, но случится это не раньше, чем через 100 миллиардов лет.

Эксперты предполагают, что из-за орбитальной нестабильности Земля может столкнуться с Марсом, Венерой или другой планетой. В таком случае вряд ли у человечества будет шанс на спасение. Даже если земляне колонизируют Красную планету, при столкновении погибнет все живое. Но вероятность такой катастрофы составляет всего 1%.

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