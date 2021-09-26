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В Австралии военный самолет пролетел между небоскребами

Пилот ВВС США назвал трюк австралийских летчиков "очень рискованным" и "безумным"

26 сентября 2021, 23:54
Автор:

Ольга Чародий

23 сентября в австралийском Брисбене прошла репетиция авиашоу на фестивале Sunsuper Riverfire. Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III пролетел рядом с небоскребами и офисными зданиями на высоте 300 и около 90 метров. Видео тренировочного полета выложили Королевские ВВС Австралии на Reddit. И оно захватывает дух!

В Австралии военный самолет пролетел между небоскребами

Австралия - фото из открытых источников


"Большой, медленный и громоздкий грузовой реактивный самолет C-17 Globemaster III, возможно, далеко не первый самолет, который приходит в голову для выполнения безумных воздушных трюков, но это не помешало летному экипажу ВВС Австралии сделать это", — написало издание Task & Purpose .

Пилот ВВС США назвал трюк австралийских летчиков "очень рискованным" и "безумным".


"Если летчики не рассчитают время или медленно отреагируют, самолет врежется в здание. Очень рискованно", — сказал он изданию.


В соцсетях поделились кадрами и снимками этого же самолета, когда он пролетает на низкой высоте. Не зря очень многие почувствовали эмоции, связанные с терактом 11 сентября в США.


Напомним, из Афганистана эвакуировали украинцев с семьями и других граждан. На самолете, который вылетел с территории страны находится около 100 человек. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Известно, что благодаря успешным переговорам стала возможной очередная эвакуационная миссия граждан из Афганистана. Самолет уже вылетел в международный аэропорт Украины прибудет в течение суток. Сообщается, что 23 сентября утром гражданский самолет с украинцами на борту вылетел из аэропорта Кабула. Осуществление рейса стало возможным благодаря международным переговорам, которые продолжались несколько дней. К участию в переговорах присоединились не только украинские дипломаты, но и представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана. По данным управления разведки, Украина вошла в десятку стран Европы с самыми высокими результатами по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-58691824
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