В Австралии выпустили джин с генералом Валерием Залужным

Австралийская компания Sunshine & Sons запустила в производство джин под названием General's на котором изображен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Австралии выпустили джин с генералом Украины Валерием Залужным

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко посетил мощности производства компании Sunshine & Sons и пообщался с основателем Мэттом Гобсоном. В результате сотрудничества компания жертвует 34 доллара из каждой проданной бутылки джина General's с изображением Валерия Залужного в помощь Украине. Денежные средства пойдут на закупку металлоискателей, которые будут использоваться для разминирования украинских территорий.

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Полное название напитка General's Friendship Gin. Его презентация прошла 30 июля, чтобы отметить Международный день дружбы. Бутылка имеет объем 700 млн. и продается за 99 долларов. На этикетке австралийского джина изображен генерал Валерий Залужный, которого журнал Time назвал одним из 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году.

"За дружбу и восстановление мира", — пишут производители на бутылке на украинском и английском языках.

Оформление этикетки было осуществлено украинским уличным художником Юрием Краснощеком. Серия имеет ограниченный выпуск 5 тыс. бутылок.

"Любовь к нашим ближним означает, что войны всегда закончатся, а мир всегда вернется. Мы надеемся, что генерал Валерий Залужный и сыновья и дочери Украины скоро увидят этот день", — говорят в компании Sunshine & Sons.

Помимо этикетки с генералом Залужной австралийская компания также выпускает джин под названием Kherson Liberation Gin и Patron Vodka. Таким образом, австралийский производитель уже собрал более 150 тыс. долларов в помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ назвал позывной Валерия Залужного.