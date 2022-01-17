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В какой стране признали российскую вакцину "Спутник V"

В Австралии разрешили въезд туристам, вакцинированным российским "Спутником V"

сегодня, 14:59
Автор:

Козлова Альбіна
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На днях еще одна страна заявила, что принимает туристов, вакцинировавшихся российским "Спутником V", но не "Спутником Лайт". Об этом пишет Медуза.

В какой стране признали российскую вакцину "Спутник V"

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Такое решение приняло правительство Австралии. Поэтому с 17 января в страну могут приезжать те, кто получил две дозы "Спутник V" после истечения 14 дней с момента получения второй дозы. Также сообщается, что обычные туристические визы власти не выдают пока продолжается пандемия коронавируса. Не признало государственное управление терапевтических товаров и однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".

В заявлении управления указано, что признание вакцины будет способствовать развитию туризма, кроме того, в Австралию смогут приезжать студенты, бизнесмены, спортсмены и рабочие в поисках трудоустройства.

В 2021 году российскую вакцину признавали в более 40 странах мира, несмотря на то, что она еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В некоторых странах помимо сертификата о вакцинации для пребывания на ее территории следует проходить карантин и сдавать тест ПЦР.

Как сообщал портал "Комментарии", американские разработчики рассказали, когда появится вакцина от "Омикрона" и других мутаций вируса. В текущем году американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом "Омикрон".

Также мы писали, что у вакцинированных женщин может измениться менструальный цикл. Результаты исследования показали, что цикл может затягиваться после вакцинирования. Впрочем, влияние вакцины на здоровье женщин детально не изучено, говорят исследователи во главе с Элисон Эдельман, доктором медицинских наук, доктором медицины из Орегонского университета здравоохранения и науки в Портленде.


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Источник: https://meduza.io/news/2022/01/17/avstraliya-razreshila-v-ezd-privitym-sputnikom-v
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