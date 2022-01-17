В какой стране признали российскую вакцину "Спутник V"

На днях еще одна страна заявила, что принимает туристов, вакцинировавшихся российским "Спутником V", но не "Спутником Лайт". Об этом пишет Медуза.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Такое решение приняло правительство Австралии. Поэтому с 17 января в страну могут приезжать те, кто получил две дозы "Спутник V" после истечения 14 дней с момента получения второй дозы. Также сообщается, что обычные туристические визы власти не выдают пока продолжается пандемия коронавируса. Не признало государственное управление терапевтических товаров и однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".

В заявлении управления указано, что признание вакцины будет способствовать развитию туризма, кроме того, в Австралию смогут приезжать студенты, бизнесмены, спортсмены и рабочие в поисках трудоустройства.

В 2021 году российскую вакцину признавали в более 40 странах мира, несмотря на то, что она еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В некоторых странах помимо сертификата о вакцинации для пребывания на ее территории следует проходить карантин и сдавать тест ПЦР.



Как сообщал портал "Комментарии", американские разработчики рассказали, когда появится вакцина от "Омикрона" и других мутаций вируса. В текущем году американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом "Омикрон".

Также мы писали, что у вакцинированных женщин может измениться менструальный цикл. Результаты исследования показали, что цикл может затягиваться после вакцинирования. Впрочем, влияние вакцины на здоровье женщин детально не изучено, говорят исследователи во главе с Элисон Эдельман, доктором медицинских наук, доктором медицины из Орегонского университета здравоохранения и науки в Портленде.

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