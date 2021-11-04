В Нидерландах прекращают применение COVID-вакцины AstraZeneca

Нидерланды полностью прекратили использование вакцины против коронавируса производства Oxford-AstraZeneca. Об этом сообщила Нидерландская вещательная ассоциация (NOS). В среду, 3 ноября, министр здравоохранения страны Уго де Йонге в письме в парламент сообщил, что не закупаемая с лета вакцина против коронавируса от AstraZeneca больше не будет использоваться для прививки населения. По словам Де Йонге, в последние недели лишь несколько человек записались на прививку препаратом AstraZeneca.

AstraZeneca (фото из открытых источников)

Лица, которые уже сделали первую инъекцию и записались на повторную прививку AstraZeneca, будут привиты вакциной Pfizer. Такую рекомендацию Совет по здравоохранению издал летом, что привело к прекращению закупок вакцины этого производителя. Сначала правительство Нидерландов наоборот предпочитало эту вакцину. Способствовало, в частности, то, что для ее хранения не нужны особые условия, например сверхнизкие температуры для мРНК-вакцин Pfizer или Moderna. Затем страна отказалась от прививок этой вакциной лиц в возрасте от 65 лет, впоследствии — и всех людей моложе 60 лет. В последнее время вакциной AstraZeneca привили только возрастную группу 60-64 года.

Напомним, глава Минздрава называет марш "антивакциниторов", который прошел сегодня под стенами Верховной Рады и в правительственном квартале, насмешкой над украинскими медиками и теми украинцами, которые потеряли близких и родных из-за коронавируса. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава Минздрава заявил во время брифинга. По словам Виктора Ляшко, люди, которые собрались сегодня в Киеве с призывами к государству перестать требовать от украинцев вакцинироваться – это не о правах и свободе, это об эгоизме, потому что такими собраниями люди просто насмехаются с медиков и семей тысяч украинцев, которые во время пандемии потеряли своих близких. Министр добавил, что как только противник вакцинации попадает в реанимацию, его смелость куда-то улетучивается. Там же не действуют поддельные ковид-сертификаты. Виктор Ляшко подчеркнул, очень хотелось бы, чтобы люди осознали это именно сейчас.

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