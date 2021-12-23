В Таиланде изъяли наркотики на 30 миллионов долларов: метамфетамин спрятали в боксерские мешки

Власти Таиланда в четверг, 23 декабря, изъяли кристаллический метамфетамин стоимостью почти 30 миллионов долларов в боксерских грушах, направлявшихся в Австралию. Об этом сообщает Reuters.

Чиновники показали амфетамин, который был спрятан в боксерских грушах, направлявшихся в Австралию - Reuters

Таможенники проверили груз после того, как возникли подозрения в тренировочном оборудовании тайского производства, которое не пользуется большим спросом в Австралии, сообщили на пресс-конференции в Бангкоке чиновники Таиланда и Австралии, которые расследуют этот вопрос.

Более 193 кг наркотиков, также известных как лед, было спрятано среди 15 разных мешков.

В окружении камер тайский таможенник разрезал длинную картонную коробку, а затем красный внешний слой боксерской сумки, обнаружив наркотики, спрятанные внутри.

"Австралия потребляет около 11 тонн метамфетамина в год. Следовательно, для этого есть рынок, и нарушить (его деятельность) в оффшорных странах, как Таиланд, — это фантастически ", — сказал исполняющий обязанности суперинтенданта австралийских пограничных сил Джоэл Каррутерс.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, производство метамфетамина в Золотом треугольнике Юго-Восточной Азии – приграничном регионе между Таиландом, Лаосом и Мьянмой – резко возросло в последние годы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Instagram утверждает, что запрещает продажу наркотиков, но аккаунты, рекламирующие продажу ксанакса, экстази, опиоидов и других наркотиков, все еще широко распространены и их легко найти на платформе, в том числе молодым пользователям. Объявление появилось накануне слушаний подкомитета Сената с главой Instagram Адамом Моссери, который собирается свидетельствовать законодателям о влиянии платформы на детей и подростков.

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