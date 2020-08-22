Восьмилетний австралиец купил пять квартир на аукционе

Восьмилетний мальчик скупил на аукционе сразу 5 квартир, расположенных в пригороде Сиднея. Самостоятельно он смог обойти шестерых взрослых конкурентов, пишет Mirror Online.

Несмотря на то, что соревновался на торгах школьник сам, делал он это все же под присмотром отца и с его ведома. Дело в том, что папа восьмилетнего Майкла Хэмдена - девелопер. Он разрешил сыну поучаствовать в состязаниях, так как хочет передать ему свой опыт. В данном случае его непосредственная помощь мальчику понадобилась лишь в тот момент, когда нужно было подписать чек на покупку.

Майкл Хэмден с отцом. Фото: mirror.co.uk

А потратил парень, следует сказать, приличную сумму. За пять квартир на окраине Сиднея юный бизнесмен отдал 970 тысяч автралийских долларов. Это почти 700 тысяч долларов США.

"Ничего подобного я ранее не видел. Да и другие участники торгов были, мягко говоря, в шоке", - поделился впечатлениями Марк Салех, агент по продажам, который организовал торги.

Что делать с новой недвижимостью отец с сыном уже решили. Они хотят отремонтировать апартаменты, а затем будут сдавать их в аренду.

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