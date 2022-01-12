Всплеск Omicron угрожает замедлению экономического восстановления Австралии

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Карина Ожерельева
Наиболее густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс, пережил самый смертоносный день пандемии в среду, 12 января, когда растущее количество заражений Omicron привело к недостатку персонала, что нарушило цепочки поставок и помешало восстановлению экономики. Об этом сообщает Reuters.
Заблокированные дороги в Западном Сиднее - Reuters
Австралийские предприятия борются с ростом числа заболевших или вынужденных изолироваться за тесные контакты. Но вирус также отпугивает клиентов от авиакомпаний, секторов развлечений, уже пострадавших от нескольких блокировок за последние два года.
Ежедневные случаи заражения в Австралии 12 января остаются почти рекордными: в настоящее время зарегистрировано около 100 000 случаев. Было зарегистрировано 42 новых случая смерти, а Новый Южный Уэльс пережил худший день пандемии: 21 смерть.
Нехватка рабочей силы и осторожность по поводу пребывания в общественных местах подавили расходы домохозяйств, сообщает ANZ в исследовательской записке, при этом расходы в начале января напоминали условия карантина в Сиднее и Мельбурне, крупнейших городах Австралии.
До того, как произошла вспышка Omicron во время Рождества, экономика восстанавливалась удивительно быстро. В ноябре уровень занятости вырос гораздо быстрее, чем ожидалось, поскольку был отменен карантин из-за коронавируса, а розничные продажи также росли второй месяц подряд.
На фоне давления на цепи поставок сеть супермаркетов Coles Group снова ввела ограничения на покупку туалетной бумаги, некоторых мясных продуктов и лекарств.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Израиле зафиксировали первый случай опасного заболевания из-за штамма Омикрон.
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