Всплеск Omicron угрожает замедлению экономического восстановления Австралии

Наиболее густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс, пережил самый смертоносный день пандемии в среду, 12 января, когда растущее количество заражений Omicron привело к недостатку персонала, что нарушило цепочки поставок и помешало восстановлению экономики. Об этом сообщает Reuters.

Заблокированные дороги в Западном Сиднее - Reuters

Австралийские предприятия борются с ростом числа заболевших или вынужденных изолироваться за тесные контакты. Но вирус также отпугивает клиентов от авиакомпаний, секторов развлечений, уже пострадавших от нескольких блокировок за последние два года.

"По сути (малый бизнес) находится в закрытом режиме… там мало поддержки, чтобы помочь им держать свои двери открытыми", – сказал телеканалу ABC Алекси Бойд, глава Совета организаций малого бизнеса.

Ежедневные случаи заражения в Австралии 12 января остаются почти рекордными: в настоящее время зарегистрировано около 100 000 случаев. Было зарегистрировано 42 новых случая смерти, а Новый Южный Уэльс пережил худший день пандемии: 21 смерть.

Нехватка рабочей силы и осторожность по поводу пребывания в общественных местах подавили расходы домохозяйств, сообщает ANZ в исследовательской записке, при этом расходы в начале января напоминали условия карантина в Сиднее и Мельбурне, крупнейших городах Австралии.

До того, как произошла вспышка Omicron во время Рождества, экономика восстанавливалась удивительно быстро. В ноябре уровень занятости вырос гораздо быстрее, чем ожидалось, поскольку был отменен карантин из-за коронавируса, а розничные продажи также росли второй месяц подряд.

На фоне давления на цепи поставок сеть супермаркетов Coles Group снова ввела ограничения на покупку туалетной бумаги, некоторых мясных продуктов и лекарств.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Израиле зафиксировали первый случай опасного заболевания из-за штамма Омикрон.

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