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Павел Зинченко
Австралийские фермеры собираются собрать свой второй по величине урожай пшеницы после долгих лет засухи, поскольку главный прогнозист страны во вторник повысил оценку производства почти на 10% до более 30 миллионов тонн из-за благоприятных дождей.
Австралийцы собрали рекордный урожай
Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) заявило, что производство пшеницы в сезоне 2020/21 года составит 31,17 миллиона тонн (по сравнению с сентябрьской оценкой в 28,91 миллиона тонн), и недалеко от рекордно высокого уровня страны в 31,8 миллиона тонн в 2016/17 году.
Высокий урожай, который уже собирают во многих частях страны, вероятно, окажет давление на базовые цены, достигшие в прошлом месяце шестилетнего максимума.
Многие районы, наиболее пострадавшие от трехлетней засухи, в том числе и в восточном штате Новый Южный Уэльс (NSW), в настоящее время возглавляют восстановление сельского хозяйства. Это поможет экономике оправиться от первой за 30 лет рецессии после крупных объемов бизнеса, которые были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.
По прогнозам, зерновые фермеры в Новом Южном Уэльсе в этом сезоне соберут 12,2 миллиона тонн пшеницы, что сделает его крупнейшим штатом-производителем пшеницы в стране.
Хотя ABARES также повысил прогноз производства ячменя до 11,96 млн тонн, по сравнению с сентябрьским прогнозом в 11,2 млн тонн, перспективы производителей ячменя выглядят мрачнее.
Как сообщало издание "Комментарии", Австралия ищет смотрителя райского острова.
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сегодня, 13:30
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// "Отдайте Марсель армянам" - Алиев нацелился на Францию.............=OTDAITE MARSEL'' AFRIKANTSAM= ====TAK PRAVIL''NEE BUDET SKAZAT'' USILIVAIA DESTABILIZATSUIU KAK FRANTSUZSKOGO MNOGONATSUONAL''NOGO OBSHESTVA TAK I VSEI CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI.......DIKTATOR ALIEV IAVLIAETSIA GLAVNOI REGRESSIVNOI PREGRADOI DLIA AZERBAIDSHANSKOGO NARODA A NAGORNUI KARABAX DOLSHEN BUT'' SEICHAS =MOSTOM DRUSHBU= MESHDU ARMIANSKIM I AZERBAIDSHANSKIM NARODAMI......STANOVLENIE CHELOVECHNOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII V AZERBAIDSHANE V ARMENII V ROSSII V TURTSUI RAZRESHUT NAVSEGDA PROBLEMU NAGORNOGO KARABAXA......I KOMU SEICHAS DOLSHEN PRINADLESHAT'' NAGORNUI KARABAX VUIASNIAT'' NEDOPUSTIMO===NEDOTIAGIVAIUT VLASTI DO VUSOKOGO UROVNIA TSUVILIZATSUI CHTOBU RESHUT'' KARABAXSKUIU PROBLEMU........=========MU TREBUEM SMENU ALIEVA PASHUNIANA ERDOGANA PUTINA===VSEX DIKTATOROV I OLIGARXICHESKIX PRIXVOSTNEI OTVLEKAIUSHIX NARODU TERRITORIAL''NO=NATSUIONAL''NUMI PROBLEMAMI ZOMBIRUIUSHIMI I OBOLVANIVAIUSHIMI PROSTUX LIUDEI PROSTUX TRUSHENNIKOV KOTORUE DOLSHNU PRIITI K VLASTI I TOGDA NAGORNUI KARABAX PREVRATITSIA V AZERBAIDSHANSKO=ARMIANSKII RAISKII OAZIS VOSXISHAIUSHII MIROLIUBIEM I PROTSVETANIEM CHELOVECHESTVO.......
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////////////// У "Слузі народу" недостатньо голосів для президентського законопроєкту КСУ - Корнієнко.........PARTIIA POBEDIVSHAIA PROSTUM BOL''SHUNSTVOM STANOVITSIA PRAVIASHEI IMEIUSHEI PRAVO GOLOSOVAT'' I PRINIMAT'' ZAKONU.......NIKAKIE KOALITSUI NE NUSHNU......BOL''SHUNSTVO===ETO PRAVIASHAIA PARTIIA ZA KOTORUIU PROGOOSOVALO BOL''SHE IZBIRATELEI.......VSE OSTAL''NUE FRAKTSUI===ETO OPPOZITSUIA===PUSKAI DASHE OPPOZITSUIA BUDET CHISLENNUM BOL''SHUNSTVOM===OPPOZITSUIA NE IMEET PRAVA GOLOSOVAT'' I V MALEISHEI STEPENI SRASHIVAT''SIA S VLAST''IU.......ETI VSE VLASTNO=OPPOZITSUONNUE ZAKONU NUSHNO PRINIMAT''===NICHEGO PROGRESSIVNOGO NE PROISXODIT V UKRAINE......========PREZIDENT ZELENSKII===VU DOLSHNU BUT'' BESPARTIINUI VETIRUIUSHII GARANT DEMOKRATII I KONSTITUTSUI KONTROLIRUIUSHII TOTAL''NO VSEX CHINOVNIKOV I VSEX BIZNESMENOV POSREDSTVOM SISTEMATICHESKIX AUDITOV.......GLAVA PRAVIASHEI PARTII I GLAVU OPPOZITSUONNUX FRAKTSUI 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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////////////////////////////// Зеленський запропонував вшанувати слово "незалежність"........NEZAVISIMOST''===ETO SOTSUAL''NOE DEMOKRATICHESKOE EDINENIE ''''''''''''''''''''''NARODA''''''''''''''' '''''''''''''''NARODOV'''''''''' ''''''''''''VSEX'''''''''''' FORMATSUI TSENIASHIX RAVNOPRAVNOE RAVNOMERNOE RAZVITIE UVASHAIUSHEE TERRITORIAL''NUIU TSELOSTNOST'' 200 STRAN.......ETO VU CHITAETE O MONOPOLIARNOM MIROVOZRENII IMEIUSHEM V SVOEM =ARSENALE= RAZVITUE GOSUDARSTVENNUE MESHGOSUDARSTVENNUE I NADGOSUDARSTVENUE SISTEMU BRIUSSEL''SKOGO LOKAL''NOGO I GLOBAL''NOGO UPRAVLENIIA TSENIASHEGO VLAST'' VSEMIRNOGO GUMANNOGO DEMOKRATICHESKOGO BOL''SHUNSTVA===ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA.........=========MU TREBUEM SOZDANIIA NEZAVISIMUX 200=OT STRAN UVASHAIUSHIX DEMOKRATIIU A TAKSHE BIUTSHETNOE NADGOSUDARSTVENNOE EDINSTVO BRIUSSEL''SKOE 2=DVUX PROTSENTNOE FINANSIROVANIE KOTOROGO VURAVNIVAET BLAGOSOSTOIANIE GRASHDAN SHUVUSHIX V 200=AX FORMATSUIAX.........UKRAINSKII NAROD STOLETIIAMI BORETSIA ZA NEZAVISIMOST'' IAVLIAIUSHEISIA OBRETENNOI CHAST'IU NEZAVISIMOGO OT SIL ABSOLIUTNOGO ZLA EDINOGO DOBROGO BRIUSSEL''SKOGO CHELOVECHESTVA........PUTIN TSZUN''PIN TRAMP MERKEL'' MAKRON DSHONSON===ETO VRAGI CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI A DSHO BAIDEN===ETO PORIADOCHNEISHUI OTLICHNUI CHELOVEK NO ON NICHEGO NE SMOSHET SDELAT'' DLIA CHELOVECHESTVA........PUSKAI ETOT 21 VEK BUDET XOTIABU BEZ MIROVUX VOIN A VUSOKOTEXNOLOGICHESKII PROGRESS I OBSHAIA GUMANIZATSUIA CHELOVECHESTVA MEDLENNO NO UVERENNO BUDUT SOZDAVAT'' NOVUE VUSOKIE UROVNI TSUVILIZATSUONNOGO BUTIIA........KONECHNO===ROL'' LIDERA===PROGRESSIVNOGO VASHNA NO TOT RITM PROGRESSIVNUX SOBUTII ZAPROGRAMMIROVANNUX BOSHESTVENNUM =KOMP''IUTEROM= PREVZOITI NEVOZMOSHNO........10:40 Предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду (Комментарии:) 1 схожа.........KOMU VUGODNU KORONAVIRUS I STOGNATSUIA BIZNESA VO VSEX 200=AX STRANAX===TOMU KTO VLADEET MIROVOI VALIUTOI===TOMU KTO PECHATAET DEN''GI.......=======MU TREBUEM LIKVIDATSUI =KARANTINA VUXODNOGO DNIA= ABSOLIUTNO NE VLIIAIUSHEGO NA PODAVLENIE COVID=19 NO VLIIAIUSHEGO NA NEOBXODIMOST'' POLUCHENIIA OCHEREDDNUX TRANSHEI OT MVF I EVRO=BANKA.......========MU TREBUEM VVEDENIIA MOSHNOGO LOKDAUNA 24 DEKABRIA===15 IANVARIA.......V ETO VREMIA UKRAINTSU TOL''KO V MASKAX DOLSHNU IMET'' PRAVO POSESHAT'' PRODOVOL''STVENNUE SUPERMARKETU I RUNKI SOBLIUDAIA OCHEREDNOST'' GARANTIRUIUSHUIU DISTANTSUIU V ZAKRUTUX PRODOVOL''STVENNUX POMESHENIIAX.......=======MU TREBUEM BERECH'' SHUZ'N'' KAK POSHULUX UKRAINTSEV TAK I UKRAINTSEV VSEX VOZRASTOV.......========MU TREBUEM OTKRUTIIA LIUBOI CHESTNOI PROZRACHNOI TORGOVLI V UKRAINE......=======MU TREBUEM UVASHAT'' CHASTNUI BIZNES===LIUBOI UKRAINETS IMEET PRAVO PROIZVODIT'' PRODUKTSUIU I PRODAVAT'' A TAKSHE PEREPRODAVAT''........PREDPRINIMATELI===OSOBENNO PROIZVODSTVENNIKI===NAIUVASHAEMUE CHLENU UKRAINSKOGO OBSHESTVA..........
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UKRAINSKIE ZAPADNUE.......PRI DOSTISHENII MIRA I ANTIMILITARISTICHESKOI TERRITORIAL''NOI STABIL''NOSTI POLITIKI VUNUSHDENU BULI BU POSTOIANNO OBSUSHDAT'' DEMOKRATICHESKIE INDUSTRIAL''NUE VOPROSU REALIZATSUIA KOTORUX SOZDAET DOROGUIU RAB=SILU KACHESTVENNUE STANDARTU I VUSOKORAZVITOE V ITOGE OBSHESTVO.......PUTIN TRAMP MERKEL'' MAKRON I OLIGARXI STOIASHIE ZA IXNIMI SPINAMI===ETO ODNA EVRO=ATLANTICHESKO=AZIISKAIA MAFIIA UDERSHUVAIUSHAIA IMPERII I KOLONII......PUTIN S BURSHUIAMI VUVEZ ZA 20 LET 2=DVA TRILIONA DENEG NA ZAPAD V KITAI===KUDA UGODNO IZ ROSSII.......I POTOMU SHE PRINTSUPU GRABITSIA UKRAINA.......LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU PRAKTICHESKI PORABOSHENU VSEMIRNUM IMPERSKO=KOLONIAL''NUM OLIGARXATOM PROVODIASHIM GLUBOKII KURS PREVRASHENIIA SLAVIAN V TUZEMNUE PLEMENA.......SAMOE STRASHNOE===CHTO NA SMENU ETIM TVARIAM PRIIDUT TAKIE SHE MRAZI I ETOT FASHUSTKII ZAXVATNICHESKII SHABASH BUDET PRODOLSHAT''SIA BESKONECHNO......300=STO NAIBOGATEISHUX UBLIUDKOV RESHULI PORABOSHAT'' 7=SEM'' MILIARDOV LIUDEI VECHNO OTVLEKAIA NARODNUE MASSU PSEVDOPREOBRAZOVANIIAMI I PUSTUMI REVOLIUTSUIAMI......BAIDEN STRATEGICHESKI NICHEGO NE SMOSHET SDELAT'' DEMOKRATICHESKOGO DLIA CHELOVECHESTVA POGRUSHENNOGO VO MRAK SATANINSKOI EKSPLUATATSUI I PARAZITIZMA.......=======BUD''TE UKRAINTSU NEZAVISIMUMI OT =VSEX IMPERII=.....KUDA BU VU NE POSHLI INTEGRATSUONNO===VEZDE VAS OSHUDAET RABSTVO......PRISLUSHUVAITES'' UKRAINTSU K TOMU CHTO GOVORIT GOSPOSHA IULIIA TIMOSHENKO===ONA XOROSHO VIDIT =GEOPOLITICHESKIE NASTROENIIA= I VU UKRAINTSU KAK OBSHESTVO DOLSHNU STANOVIT''SIA ZRELOI OPUTNOI FORMATSUEI PONIMAIUSHEI KAK VAS IMEIUT I KTO VAS SOXRANIAET RABAMI VNESHNIX I VNUTRENNIX GOSPOD......KASATEL''NO PREZIDENTA ZELENSKOGO TO ON KAK I POROSHENKO NAXODITSIA POD TOTAL''NUM VNESHNIM UPRAVLENIEM......SVOBODNUI PREZIDENT ZAVISIMUI OT VOLI NARODA DEISTVOVAL BU SOVSEM PO DRUGOMU......========VAM NUSHEN PROUKRAINSKII LIDER===LIDERU I NUSHEN PROUKRAINSKII NEZAVISIMUI KURS......VSE CHTO VAS OBEDNIAET V TERRITORIAL''NOM PLANE TAKSHE I LISHAET PRAV== =GUMANNUX DEMOKRATICHESKIX ANTIDESTRUKTIVISTKIX VU DOLSHNU OTVERGAT''.......Патриарх Варфоломей пообещал приехать в Украину.......MUSLI O BOGE===ODNI IZ PERVEISHUX......EMU===GOSPODU BEZRAZLICHNU SOTNI MILIONOV===MILIARDU SHUVUX SUSHESTV POGIBAUIUSHIX NASIL''STVENNOI SMERT''IU NA PLANETE ZEMLIA.......VOT TAKOI KROVOSHADNUI AGRESSIVNUI MIR ZEMNOI SOZDALI VUSSHUE SILU DOPUSKAIUSHIE GAZOVUE KAMERU I VLAST'' SHUZOFRENNIKOV V MATERUIAL''NOM MIRE.......KRITIKOVAT'' SOZDATELIA NUSHNO IBO GOG SKRUT OT NAS==NEVIDIM I ZAMUSEL EGO NEVIDIM NEPONIATEN DLIA NAS==SEICHAS SHUVUSHIX LIUDEI.....A 1000 LET NAZAD VOOBSHE BUL MRAK I USHAS===SHUVOTNOE DIKOE VARVARSTVO PRAVILO KAK RAZUMNUM MIROM TAK I BEZUMNUM......BEZUMNUE SHUVOTNUE===ONI USHE MAKSIMAL''NO =RAZVITU= ===TAK SKAZAT'' =SOVERSHENNU= A VOT LIUDI IMEIUT SHANS BLAGODARIA PROGRESSU GUMANNOGO RAZUMA PODNIAT''SIA NAD NASIL''STVENNUM CHUDOVISHNUM SUSHESTVOVANIEM.......SNACHALA BOG DAL LIUDIAM PRAVO POZNAT'' ZLO I LIUDI POZNAIUT SPOLNA ETOT NEGATIVIZM A ZATEM LIUDI STANUT POZNAVAT'' CHTO TAKOE DOBRO===ETO SOSTRADATEL''NOE MILOSERDNOE EDINENIE CHELOVECHESTVA.......CHTO TAKOE ZLO LIUDI POZNALI A KAKOVO DOBROE BUTIE===NET NE POZNALI......=========KRITIKUITE LIUDI KOGO UGODNO I CHTO UGODNO RADI GUMANISTICHESKOGO MONOPOLIARNOGO BRIUSSEL''SKOGO PROGRESSA CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI......=========ODNO MILOSERDIE===ODIN BOG===ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// "Отдайте Марсель армянам" - Алиев нацелился на Францию.............=OTDAITE MARSEL'' AFRIKANTSAM= ====TAK PRAVIL''NEE BUDET SKAZAT'' USILIVAIA DESTABILIZATSUIU KAK FRANTSUZSKOGO MNOGONATSUONAL''NOGO OBSHESTVA TAK I VSEI CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI.......DIKTATOR ALIEV IAVLIAETSIA GLAVNOI REGRESSIVNOI PREGRADOI DLIA AZERBAIDSHANSKOGO NARODA A NAGORNUI KARABAX DOLSHEN BUT'' SEICHAS =MOSTOM DRUSHBU= MESHDU ARMIANSKIM I AZERBAIDSHANSKIM NARODAMI......STANOVLENIE CHELOVECHNOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII V AZERBAIDSHANE V ARMENII V ROSSII V TURTSUI RAZRESHUT NAVSEGDA PROBLEMU NAGORNOGO KARABAXA......I KOMU SEICHAS DOLSHEN PRINADLESHAT'' NAGORNUI KARABAX VUIASNIAT'' NEDOPUSTIMO===NEDOTIAGIVAIUT VLASTI DO VUSOKOGO UROVNIA TSUVILIZATSUI CHTOBU RESHUT'' KARABAXSKUIU PROBLEMU........=========MU TREBUEM SMENU ALIEVA PASHUNIANA ERDOGANA PUTINA===VSEX DIKTATOROV I OLIGARXICHESKIX PRIXVOSTNEI OTVLEKAIUSHIX NARODU TERRITORIAL''NO=NATSUIONAL''NUMI PROBLEMAMI ZOMBIRUIUSHIMI I OBOLVANIVAIUSHIMI PROSTUX LIUDEI PROSTUX TRUSHENNIKOV KOTORUE DOLSHNU PRIITI K VLASTI I TOGDA NAGORNUI KARABAX PREVRATITSIA V AZERBAIDSHANSKO=ARMIANSKII RAISKII OAZIS VOSXISHAIUSHII MIROLIUBIEM I PROTSVETANIEM CHELOVECHESTVO.......