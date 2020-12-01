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Засуха завершилась: Австралия соберет второй по величине урожай пшеницы

Большой урожай поможет Австралии возродить экономику, пострадавшую из-за пандемии Covid-19

сегодня, 13:17
Автор:

Павел Зинченко

Австралийские фермеры собираются собрать свой второй по величине урожай пшеницы после долгих лет засухи, поскольку главный прогнозист страны во вторник повысил оценку производства почти на 10% до более 30 миллионов тонн из-за благоприятных дождей.

Засуха завершилась: Австралия соберет второй по величине урожай пшеницы

Австралийцы собрали рекордный урожай

Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) заявило, что производство пшеницы в сезоне 2020/21 года составит 31,17 миллиона тонн (по сравнению с сентябрьской оценкой в ​​28,91 миллиона тонн),  и недалеко от рекордно высокого уровня страны в 31,8 миллиона тонн в 2016/17 году.

"Благоприятные осадки в сентябре и октябре были идеально подходящими для цикла роста", — сказал исполнительный директор ABARES Стив Хэтфилд-Доддс в заявлении по электронной почте.

Высокий урожай, который уже собирают во многих частях страны, вероятно, окажет давление на базовые цены, достигшие в прошлом месяце  шестилетнего максимума.

Многие районы, наиболее пострадавшие от трехлетней засухи, в том числе и в восточном штате Новый Южный Уэльс (NSW), в настоящее время возглавляют восстановление сельского хозяйства. Это поможет экономике оправиться от первой за 30 лет рецессии после крупных объемов бизнеса, которые были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

По прогнозам, зерновые фермеры в Новом Южном Уэльсе в этом сезоне соберут 12,2 миллиона тонн пшеницы, что сделает его крупнейшим штатом-производителем пшеницы в стране.

Хотя ABARES также повысил прогноз производства ячменя до 11,96 млн тонн, по сравнению с сентябрьским прогнозом в 11,2 млн тонн, перспективы производителей ячменя выглядят мрачнее.

Как сообщало издание "Комментарии", Австралия ищет смотрителя райского острова.


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Источник: https://www.reuters.com/article/australia-wheat/update-1-australian-farmers-tipped-to-harvest-second-biggest-wheat-crop-on-record-idUSL1N2IH04P
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TERRITORIAL''NOM PLANE TAKSHE I LISHAET PRAV== =GUMANNUX DEMOKRATICHESKIX ANTIDESTRUKTIVISTKIX VU DOLSHNU OTVERGAT''.......Патриарх Варфоломей пообещал приехать в Украину.......MUSLI O BOGE===ODNI IZ PERVEISHUX......EMU===GOSPODU BEZRAZLICHNU SOTNI MILIONOV===MILIARDU SHUVUX SUSHESTV POGIBAUIUSHIX NASIL''STVENNOI SMERT''IU NA PLANETE ZEMLIA.......VOT TAKOI KROVOSHADNUI AGRESSIVNUI MIR ZEMNOI SOZDALI VUSSHUE SILU DOPUSKAIUSHIE GAZOVUE KAMERU I VLAST'' SHUZOFRENNIKOV V MATERUIAL''NOM MIRE.......KRITIKOVAT'' SOZDATELIA NUSHNO IBO GOG SKRUT OT NAS==NEVIDIM I ZAMUSEL EGO NEVIDIM NEPONIATEN DLIA NAS==SEICHAS SHUVUSHIX LIUDEI.....A 1000 LET NAZAD VOOBSHE BUL MRAK I USHAS===SHUVOTNOE DIKOE VARVARSTVO PRAVILO KAK RAZUMNUM MIROM TAK I BEZUMNUM......BEZUMNUE SHUVOTNUE===ONI USHE MAKSIMAL''NO =RAZVITU= ===TAK SKAZAT'' =SOVERSHENNU= A VOT LIUDI IMEIUT SHANS BLAGODARIA PROGRESSU GUMANNOGO RAZUMA PODNIAT''SIA NAD NASIL''STVENNUM CHUDOVISHNUM SUSHESTVOVANIEM.......SNACHALA BOG DAL LIUDIAM PRAVO 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ZOMBIRUIUSHIMI I OBOLVANIVAIUSHIMI PROSTUX LIUDEI PROSTUX TRUSHENNIKOV KOTORUE DOLSHNU PRIITI K VLASTI I TOGDA NAGORNUI KARABAX PREVRATITSIA V AZERBAIDSHANSKO=ARMIANSKII RAISKII OAZIS VOSXISHAIUSHII MIROLIUBIEM I PROTSVETANIEM CHELOVECHESTVO.......

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