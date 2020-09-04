"Агония" президентства Лукашенко: чем обернутся слова о Навальном и выпады в адрес Украины

Выпады президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины становятся всё жёстче (о якобы вмешательстве во внутренние дела "его" страны, о якобы "экстремистах" из Украины на протестах в Беларуси и прочее). К тому же он обвиняет Запад в фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального. О чём это говорит, к чему может привести и как следует действовать Украине - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

“Аннексия Беларуси Россией”

Политолог Андрей Окара считает, что Лукашенко хотел сохранить свою власть за счет каких-то геополитических уступок России. А в итоге не только теряет власть, но и фактически торгует суверенитетом Беларуси.

"Все эти разговоры о едином Отечестве от Бреста до Владивостока – это так тешит ухо россиян. По всем каналам сейчас показывают полнейший восторг по этому поводу, – отмечает Андрей Окара. – Лукашенко уже не является суверенным правителем Беларуси. Более того, думаю, последние несколько дней показали, что говорить и о Беларуси как о суверенном государстве не приходится. Лукашенко пошел фактически на все уступки Кремлю, очень условно сохранив власть. Он был авторитарным правителем маленькой страны. Теперь она на глазах утрачивает суверенитет, а он из правителя превращается в наместника. Суверенитет Беларуси теперь в Москве. Как в Кремле решат, так и будет. Захотят оставить Лукашенко в качестве гауляйтера – оставят. Захотят сменить – сменят".

По мнению политолога, публичные симпатии Лукашенко к Украине относятся в обратной пропорции к его симпатиям к РФ.

"Ранее было примерно 70% на 30% в пользу России. После истории с вагнеровами, было 20% на 80% уже в пользу Украины. А сейчас его публичная любовь к РФ вдруг стала перевешивать примерно 90% к 10%, – отмечает Андрей Окара. – Напомню, что сперва он говорил, что 200 российских боевиков прибыли его свергать, гордился тем, что часть из них арестована. Теперь вдруг они превратились в провокацию украинских и российских спецслужб. И очень верно ответило на его выпады в МИД Украины - "не надо искать врагов там, где их нет".

Вывод – нельзя одновременно публично любить и РФ и Украину. И Лукашенко очень интересен в своей трансформации: до выборов - любим Украину и не любим РФ, а после выборов – наоборот".

Заявление президента Беларуси о том, будто он подслушал разговор Польши с Германией о фальсификации отравления Навального, выглядит, по мнению эксперта, комично.

"Лукашенко пытается доказать Кремлю свою нужность, полезность. И это выглядит так унизительно и комично, что даже неловко за него, – говорит Андрей Окара. - Еще недавно он вел себя как суверенный правитель маленькой, но гордой страны, которая не хочет быть разменной монетой. А теперь ведет себя как слуга Кремля, пытающийся понравиться российским хозяевам. При этом мы должны понимать, что Лукашенко - не просто жертва обстоятельств, но - диктатор, который так или иначе причастен к смертям и пыткам собственных граждан".

Эксперт также отмечает, что в ситуации с Беларусью ярко проявилась несубъектность украинской элиты.

"Те же Польша и Литва ощущают кровную, историческую, культурную связь с Беларусью. И ведут себя по-настоящему по братски, поддерживая протесты против диктатора. Не признавая выборов, – подчеркивает Андрей Окара. – По логике, так должна была бы себя вести Украина. Но она демонстративно дистанцируется от ситуации с выборами и их последствиями в Беларуси. Польша готова учить белорусских студентов, против которых начаты репрессии – бесплатно. Оказывает поддержку оппозиции. А что Украина? Где четкая позиция президента Зеленского, который отвечает за внешнюю политику? После того, как Лукашенко отдал "вагнеровцев" в Москву, все моральные обязательства, которые, если и были у Украины перед Беларусью, - исчерпаны".

По мнению политолога, ошибкой Киева является полагать, что Лукашенко будет править Беларусью и дальше, а потому с ним не надо портить отношения.

"Он уже ничего в Беларуси не решает. И ни в каком качестве для Украины ценности не представляет. Так что пора четко обозначить свою позицию. Суть которой – Лукашенко проиграл. Вопрос лишь в том, как это проигрыш будет оформлен, – уверен Андрей Окара. – Ставка на Лукашенко – провальная. Как в 2014-м – на Януковича. Надо ставить на народ. Сейчас происходит фактически аннексия Беларуси Россией. И протест, который изначально был просто против Лукашенко, не имел в себе антироссийских нюансов, начинает их приобретать. Потому что РФ всё более зримо и публично начала поддерживать Лукашенко, командовать в Беларуси".

Заявление о Навальном

Последние заявления Лукашенко показывают, что его действия ему не принадлежат. Так считает политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

"Либо его разум настолько затуманен, что он ведет себя подобным образом (кстати, такое же впечатление производил его перфоманс с автоматом и несовершеннолетним сыном в полном обмундировании), либо это показывает, что Лукашенко готов быть с Кремлем, с Путиным в любых самых гнусных преступлениях. По крайней мере, готов их оправдывать, "вписываться", быть рядом. То есть, он является самым верным сателлитом РФ. Ни о каком партнерстве, суверенитете речи не идет", – подчеркивает эксперт.

Лукашенко своим абсурдным заявлением касательно Навального демонстративно сжег мосты с Западом, отмечает Елена Галкина.

"Он показал, что готов делать любые заявления. И что в противостоянии Кремля и Запада он будет с Кремлем. И при этом еще и обвиняет Германию, Польшу – страны, которые объективно могли бы стать стратегическими партнерами Беларуси, – подчеркивает эксперт. – И не имеет значение, самостоятельная это игра Лукашенко, или это посоветовали политконсультанты из "десанта" (в том числе представителей ФСБ), который организовал ему Кремль в поддержку. Важно, что мы видим публичные действия, которыми Лукашенко фактически себя повязал себя "кровью" с Кремлем".

На Западе всё это, конечно, алиби Кремлю не добавит. Но вряд ли кто-то на это всерьез рассчитывал, считает Елена Галкина. Тут важна была именно привязка белорусского президента к Москве. Показательный акт "бития горшков" с Западом.

"В последнее время практически каждое действие Лукашенко - очередной гвоздь в крышку его политического будущего, – уверена эксперт. – И для Украины в этой ситуации оптимальной политикой будет придерживаться исключительно своих интересов, действуя в одном русле с партнерами из ЕС и другими большими игроками. При этом четко понимая, кто - враг, а кто - объективно стратегический союзник".

Что делать Украине

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко отмечает: "Последние комментарии Александра Лукашенко в адрес Украины, а также его "шпионские обвинения" в адрес Литвы, Польши, Германии производят достаточно грустное впечатление. Со стороны кажется, что страх перед собственным народом сковал разум Лукашенко, и он утратил способность к адекватному восприятию информации и критическому мышлению".

Для Украины, подчеркивает эксперт, это, безусловно, не самое благоприятное развитие событий. Но, по его мнению, сложно утверждать, что Лукашенко превратился в штатного пропагандиста Кремля.

"Ведь то, что он произносит, это уже слишком даже для циничной пропагандистской машины РФ, – поясняет Михаил Дяденко. – Видимо Лукашенко считает, что чем абсурдней и страшнее для обывателя будут его заявления, тем больше "ему простится" со стороны Путина за то, что он часто игнорировал предложенную президентом РФ повестку дня. В частности, так и не сделав реальные шаги к созданию союзного государства (а фактически – к сдаче независимости Беларуси). Но сегодня, после массовых протестов белорусских граждан, которые показали, что политика Лукашенко не имеет одобрения большинства, он готов поступиться независимостью своего государства, лишь бы продлить агонию своего пребывания на президентской должности".

По мнению эксперта, Украине в таких условиях необходимо вести себя достаточно осторожно и коррелировать свои шаги с нашим ключевым партнером на европейском пространстве - ЕС.

"В целом, президент Украины Владимир Зеленский примерно придерживается такой линии поведения, заняв здравомыслящую позицию и не спеша с комментариями по поводу происходящего, – отмечает Михаил Дяденко. – Президент высказал осторожную поддержку белорусскому народу, как это сделали и другие демократические страны. Учитывая насколько Украина, часть территории которой находится под оккупацией, уязвима от изменения международной ситуации, понимая ее возможное влияние на отношение Запада к поддержке нашего государства в противостоянии с РФ, это - правильная позиция. В условиях, когда разумная коммуникация с Лукашенко невозможна, лучше всего консультироваться с ЕС и формировать совместную повестку дня в вопросе Беларуси".

Напомним, Лукашенко "объявили" в розыск: сайт МВД Беларуси взломали хакеры.

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