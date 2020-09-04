Лукашенко "объявили" в розыск: сайт МВД Беларуси взломали хакеры

Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси. Сразу после этого в графе о поиске опасных преступников появилось два новых профиля. В розыск "объявили" президента Александра Лукашенко, а также главу МВД Юрия Караева, пишет в Telegram "Наша Нива".

В розыскном листе руководство страны пробыло недолго. Как только хакерскую атаку обнаружили, сайт белорусского МВД перестал работать. Но журналисты успели сделать снимки "профилей" президента и министра.

Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

И Лукашенко, и Караева поместили в категорию без вести пропавших. Президента хакеры "обвинили" в военных преступлениях против народа Беларуси, а также в захвате власти в стране. А датой исчезновения указали 9 августа. Именно в этот день в Беларуси проходили выборы президента, а после объявления предварительных результатов на улицы вышли первые протестующие. Они обвинили Лукашенко в фальсификации голосования.

А вот Юрию Караеву хакеры "вменяют" военные преступления против белорусов и называют очень опасным и вооруженным. Дату исчезновения также указали 9 августа. Отметим, что в тот же день состоялись и жестокие разгоны митингов.

Ни Лукашенко, ни Караев никак публично на эту ситуацию не отреагировали.

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