Арахамия раскрыл обещание Лукашенко Украине, которое тот до сих пор сдерживает

В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не может запретить россиянам использовать инфраструктуру и начать вторжение с территории его страны, но пообещал, что не вступит в войну и белорусских солдат точно не будет на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналистке Натальи Мосийчук сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Глава "слуг народа" в парламенте отметил, что Александр Лукашенко тогда в беседе признался, что не может запретить россиянам пользоваться инфраструктурой Беларуси, запускать ракеты с ее территории и пересекать границу Украины. Но он тогда гарантировал, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины.

"Мы этому не поверили, много раз были провокации, когда нам говорили, что переодетые белорусские солдаты воюют, но потом это все всегда не подтверждалось. То есть он здесь, надо отдать должное, слово до сих пор держит", – признался Давид Арахамия.

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