Арахамия раскрыл обещание Лукашенко Украине, которое тот до сих пор сдерживает

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не может запретить россиянам использовать инфраструктуру и начать вторжение с территории его страны, но пообещал, что не вступит в войну и белорусских солдат точно не будет на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналистке Натальи Мосийчук сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Глава "слуг народа" в парламенте отметил, что Александр Лукашенко тогда в беседе признался, что не может запретить россиянам пользоваться инфраструктурой Беларуси, запускать ракеты с ее территории и пересекать границу Украины. Но он тогда гарантировал, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осудил отсутствие Армении на заседании сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав позицию Еревана "демаршем".
Также издание "Комментарии" сообщало – Давид Арахамия объяснил, почему Россия ждет согласия от Украины поскорее начать переговоры.
Обсуждения
Новости