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Беларусь готовится к войне: сотрудникам МЧС выделили оружие, проверяют укрытия

В Беларуси сотрудников МЧС вместе с военными готовят к военным действиям

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Беларуси уже даже не скрывают, что готовятся к войне с Украиной, проводят мероприятия, которые свидетельствуют о подготовке к серьёзному противостоянию. Так в Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский.

Беларусь готовится к войне: сотрудникам МЧС выделили оружие, проверяют укрытия

Вадим Синявский. Фото: из открытых источников

Глава МЧС объяснил такую подготовку сотрудников МЧС необходимостью быть готовыми действовать в военных условиях, когда нужно будет приступать к защите государства на случай войны. в МЧС ссылаются на поручение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которое было выполнено. 

По словам Синявского, Минобороны Беларуси было передано МЧС-никам оружие, личный состав прошел обучение. Соответственно в случае необходимости сотрудники МЧС наравне с армией будут готовы приступить к выполнению поставленных задач.

Вадим Синявский дал понять, что белорусам нужно готовиться к ракетным ударам, сообщив, что в стране есть более 5000 различных бомбоубежищ.

Синявский добавил, что руководство Беларуси делает все возможное, чтобы избежать негативного сценария, но на случай непредвиденных обстоятельств и возникновения военных действий все должно быть готово.

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Источник: https://ont.by/news/vadim-sinyavskij-sotrudniki-mchs-gotovy-zashishat-grazhdan-s-oruzhiem-v-rukah-provoditsya-sootvetstvuyushaya-rabota
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