Беларусь интегрируется с Россией – договор подписан

Александр Лукашенко поставил свою подпись под документами, которые будут интегрировать Беларусь в российское пространство, сообщает издание "РБК-Украина".

Александр Лукашенко - скрин видео Facebook

Президенты России и Беларуси, а также члены Высшего госсовета России подписали 28 интеграционных программ, что подтверждается российским агентством Интерфакс. Процесс проходил в два этапа. Сначала документы подписали в РФ, затем их передали А. Лукашенко, белорусскому политику, чье избрание президентом в глазах мира нелегитимно. "Президент" ставил свою резолюцию в режиме видеоконференции. В прямом эфире он объявил, что действительно видит подписи российских чиновников, поэтому ставит свою, при этом заметил:

"Но будем отвечать все, не только я".

Текстов 28 договоров об интеграции Беларуси в Россию никто не видел. Известно, что они касаются нескольких секторов:

— объединение валютных систем;

— создание единого пространства платежей;

— общие законы для налогообложения;

— согласование существующего законодательства;

— полное слияние в энергетической сфере;

— единая промышленная и сельскохозяйственная политика;

— единые подходы к миграции;

- совместная военная доктрина.

Путин во время заседания Госсовета заявил, что теперь две страны будут совместно противостоять внешним угрозам. Братский белорусский народ, несомненно, получит помощь от русского народа в полном объеме.

Разговоры об интеграции между двумя странами продолжаются еще с 1999 г. Активизировались они в 2019-2020 гг., когда произошли беспорядки в Беларуси. Граждане протестовали против фальсифицированных результатов президентских выборов, но выступления были подавлены.

Сейчас Лукашенко следует курсу на сближение с Россией, при этом нагнетая ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с ЕС. Издание "Комментарии" ранее сообщало о ситуации на польско-белорусской границе. Подробности можно прочитать по ссылке.





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