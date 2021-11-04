Вооруженные нарушители на белорусско-польской границе – как реагирует Польша

Дважды за последние сутки границам Польши угрожали. Об этом сообщает МИД и Министерства национальной защиты Польши.

Планируется построить ограждение на границе Польши и Беларуси - иллюстративный фото с Twitter Stanisław Żaryn

Случаи произошли ночью с 1 на 2 ноября и днем 4 ноября 2021 г.

Польские чиновники МИД 3 ноября сообщили, что в ночь с 1 на 2 ноября 2021 г. пограничники зафиксировали нарушителей польско-белорусской границы. Вооруженные люди прошли на территорию Польши со стороны Белоруссии. Место, где произошел инцидент, МИД не называет.

Станислав Жарин (Stanisław Żaryn), министр-координатор польских спецслужб, написал в Twitter больше подробностей. Согласно его данным, нарушителей были трое. Они не реагировали на обращение польского патруля, перезарядили оружие и отправились обратно в Беларусь.

В связи с ситуацией вызвали Александра Чесновского, который является временным поверенным в делах Республики Беларусь в Польше. Представители МИД заявляют, что действия свидетельствуют об умышленной эскалации во взаимоотношениях двух стран.

Министерство национальной защиты Польши в Twitter в 11 час. 4 ноября 2021 г. сообщило об очередном инциденте: 250 мигрантов находятся у границы, при чем со стороны Беларуси их блокируют пограничники, угрожая открыть огонь по польским солдатам.

Три прибалтийских страны и Польша обвиняют власти Беларуси в шантаже ЕС с помощью мигрантов. Белорусское руководство "поощряет" их нелегально пересекать границу с европейскими странами, создавая тем самым напряжение и заставляя беженцев нарушать закон. Несколько мигрантов погибли, проживая в стихийных лагерях без надлежащих условий.

Чтобы остановить незаконное пересечение границы, Литва начала сооружать заграждение, протяженностью 508 километров. Станислав Жарин подтверждает аналогичное решение Польши:

"На польско-белорусской границе начинается строительство шлагбаума, который будет гораздо выше и прочнее существующих ограждений. Шлагбаум также будет оснащен электронными системами, чувствительными к малейшему движению".

О реакции Польши на действия Беларуси и России издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.

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