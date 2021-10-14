Беларусь Лукашенко все больше становится похожей на Северную Корею: эксперты указали на опасную тенденцию

В Беларуси власти приняли решение, что подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими", будут судить за экстремизм. Куда всё движется и чем может закончиться? В непростой ситуации помогли разобраться эксперты. Далее об этом в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии".

Беларусь. Фото из открытых источников

Это очередная форма террора власти, которая почувствовала безнаказанность за свои поступки против своего же народа

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей уверен: признание экстремистами всех, кто подписан на "неправильные" Telegram-каналы, является продолжением политики закручивания гаек.

"Это очередная форма террора власти, которая почувствовала безнаказанность за свои поступки против своего же народа. Беларусь Лукашенко все больше становится похожей на Северную Корею, где половина страны – трудовые рабы, а вторая – ее охраняет и наблюдает. Плохая новость также в том, что дальше будет еще хуже, охота на ведьм не прекратится", – прогнозирует Игорь Соловей.

По его мнению, страх – это единственный способ, который остался у Лукашенко, чтобы удержать власть. А больше никаких аргументов считать его президентом страны у белорусов нет.

"Для Украины кейс Беларуси – наглядный и очень плохой пример того, какой может стать страна, где отсутствуют свобода слова, оппозиция и распределение власти. Если бы в 2014 году в Украине не победила Революция Достоинства, то и украинцы могли бы иметь своего диктатора. И вряд ли бы читали эти строки", – резюмирует Игорь Соловей.

Несмотря на санкции ряда стран по отношению к Беларуси, террор в сфере свободы слова там продолжается

Политолог Олег Гнатюк, комментируя введение в Беларуси уголовной ответственности для граждан за подписку на Telegram-каналы и другие коммуникационные площадки, которые определены властями как экстремистские, отмечает, что политические репрессии там набирают обороты.

"Ранее белорусские власти уже свернула работу Белорусской ассоциации журналистов – наибольшей независимой журналистской организации в стране. Среди более 1000 белорусов, признанных политическими заключенными, несколько десятков являются работниками средств массовой информации. Несмотря на санкции ряда стран по отношению к Беларуси, террор в сфере свободы слова там продолжается, – отмечает политолог. – Лукашенко прицельно и постепенно пытается уничтожить все независимые медиа в своем государстве. Такое политическое поведение непризнанного президента делает эту страну одним из самых репрессивных государств в мире. Также продолжаются преследования активистов и оппозиционеров и вообще всех, кто не побоялся публично критиковать власть, включая журналистов и спортсменов".

Олег Гнатюк считает, что в перспективе это может усилить эмиграционные настроения в Беларуси. Страну начнут массово покидать, особенно представители бизнеса, предпринимательства, наполнявшие налогами государственную казну, но в нынешних условиях не способные чувствовать себя в безопасности.

"Также не следует забывать, что сохраняется немало протестных настроений внутри белорусского общества. И они способны вспыхнуть с новой силой, защищая свою свободу и жизни от своевольного режима, – предполагает политолог. – Заметным фактором ослабления экономики и власти в Беларуси в последующие годы могут стать нынешние и новые санкции мировых держав – как реакция на планомерное уничтожение демократии властной верхушкой".

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