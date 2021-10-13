Подписчики на оппозиционные Telegram-каналы в Беларуси будут признаны экстремистами

МВД Беларуси сделало заявление, что подписчики "экстремистских" Telegram-каналов в Беларуси станут перед судом. Об этом пишет издание "DW" ссылаясь на пресс-службу Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.

Обложка Telegram-канала "NEXTA", фото с открытых источников

Читателей могут обвинить, как "участников экстремистского формирования".

"В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями", — сообщают в МВД Беларуси.

За то, что пользователь соцсетей читает запрещенные в Беларуси Telegram-каналы, он может получит реальный срок до 7 лет лишения свободы. Подобное постановление Совета министров уже зарегистрировали на национальном правовом портале. Но пока текст не публиковали.

Всего в Беларуси признаны "экстремистскими" более 100 Telegram-каналов. Самые популярные из них это "NEXTA" и "NEXTA Live". Ранее суд Центрального района Минска назвал экстремистским канал "Чай с малиновым вареньем". Тогда его читали более 142 тыс. людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Слуге народа допускают широкомасштабную войну с Беларусью. Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев. Нардеп отметил, сам Путин открыто напасть на нас не может – слишком большие риски.

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