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Беларусь массово вызывает военнообязанных в военкоматы: что происходит

В Гродненской области и Ошмянском районе уточняют данные тысяч военнообязанных к началу июля

24 июня 2026, 11:47
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Кравцев Сергей

В Беларуси начали массовые вызовы военнообязанных в рамках так называемых мобилизационных учений. Об этом сообщило Министерство обороны страны, уточнив, что меры носят плановый характер и направлены на обновление учетных данных.

Беларусь массово вызывает военнообязанных в военкоматы: что происходит

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По информации ведомства, с 17 июня продолжаются массовые вызовы мужчин в Гродненской области. Отдельно с 20 июня военкомат Ошмянского района производит уточнение личных данных военнообязанных в специально определенных пунктах сбора.

Во время этих мероприятий специалисты военных комиссариатов проверяют актуальность информации в учетных документах, а при необходимости вносят обновление пригодности, места жительства и других персональных данных.

Всего, по официальным данным, планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянского района. Кампания проводится поэтапно и должна быть завершена до 2 июля.

Несмотря на заявленный "технический" характер мер, масштабность вызовов традиционно привлекает внимание на фоне всеобщей милитаризации региона. Власти настаивают, что речь идет исключительно о плановом обновлении учета, однако такие процессы часто сопровождаются повышенным вниманием к военным процедурам в Беларуси.

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