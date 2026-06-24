Білорусь масово викликає військовозобов’язаних до військкоматів: що відбувається

У Білорусі розпочали масові виклики військовозобов’язаних у межах так званих "мобілізаційних навчань". Про це повідомило Міністерство оборони країни, уточнивши, що заходи мають плановий характер і спрямовані на оновлення облікових даних.

Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

За інформацією відомства, з 17 червня тривають масові виклики чоловіків у Гродненській області. Окремо з 20 червня військкомат Ошмянського району проводить уточнення особистих даних військовозобов’язаних у спеціально визначених пунктах збору.

Під час цих заходів фахівці військових комісаріатів перевіряють актуальність інформації в облікових документах, а за потреби вносять оновлення щодо придатності, місця проживання та інших персональних даних.

Усього, за офіційними даними, планується охопити близько двох тисяч мешканців Ошмянського району. Кампанія проводиться поетапно та має бути завершена до 2 липня.

Попри заявлений "технічний" характер заходів, масштабність викликів традиційно привертає увагу на тлі загальної мілітаризації регіону. Влада наполягає, що йдеться виключно про планове оновлення обліку, однак такі процеси часто супроводжуються підвищеною увагою до військових процедур у Білорусі.

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