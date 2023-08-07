Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши: детали

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Кравцев Сергей
Белорусские войска начали военные учения у границ Литвы и Польши в понедельник, 7 августа. Учения проводятся на белорусском полигоне "Гожский" и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувальским коридором. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников
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Как уточняют в мониторинговой группе, Сувалкский коридор — сухопутный "коридор" длиной около 100 км, который может соединить территорию РБ с Калининградской областью РФ.
В свою очередь, полигон "Гожский" находится в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей.
В мониторинговой группе уверяют, что "нет никакой связи между проведением учений с 6-й механизированной бригадой и потенциальной угрозой Сувалкскому коридору".
В то же время, в Минобороны Беларуси рассказали, что "во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий".
При подготовке активно использовался опыт так называемой "СВО". А именно: широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", — говорится в сообщении.
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