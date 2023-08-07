logo

BTC/USD

28993.67

ETH/USD

1828.88

LTC/USD

82.72

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши: детали

Учения проводятся на белорусском полигоне "Гожский" и в Гродненской области

сегодня, 15:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Белорусские войска начали военные учения у границ Литвы и Польши в понедельник, 7 августа. Учения проводятся на белорусском полигоне "Гожский" и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувальским коридором. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши: детали

Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников

"Сегодня МО РБ сообщило о начале командно-штабных учений с 6-й механизированной бригадой ВС РБ (в/ч 05733, дислоцируется в Гродно). Сообщалось, что учения будут проходить на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как уточняют в мониторинговой группе, Сувалкский коридор — сухопутный "коридор" длиной около 100 км, который может соединить территорию РБ с Калининградской областью РФ.

В свою очередь, полигон "Гожский" находится в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей.

"Полигон был построен еще в 1950-х годах. А 6-я механизированная бригада (до 1992 года — 6-я танковая дивизия) дислоцируется в Гродно с 1980 года. Иными словами, военные используют полигон для проведения учений уже не один десяток лет", — уточняет "Гаюн".

В мониторинговой группе уверяют, что "нет никакой связи между проведением учений с 6-й механизированной бригадой и потенциальной угрозой Сувалкскому коридору".

В то же время, в Минобороны Беларуси рассказали, что "во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий".

При подготовке активно использовался опыт так называемой "СВО". А именно: широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", — говорится в сообщении.     

Читайте также на портале "Комментарии" — почему снова заговорили о возможности Беларуси вступить в войну – что происходит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Hajun_BY/7207
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!