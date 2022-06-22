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Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной: что задумал Лукашенко

Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси снова возрастает

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Министерство обороны Беларуси сообщает о старте мобилизационных учений. Они будут проходить фактически у самой границы с Украиной в Гомельской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной: что задумал Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве уже сообщили, что цель этих учений – показать, насколько военные комиссариаты способной оперативно организовываться и собирать необходимое количество военных при этом в Минске отмечает что эти военные эти учения не есть чем-то необычным они проводятся ежегодно в прошлом году они также проходили, но были проведены в Могилёвской области. Теперь решили сменить место проведения этих учений.

По данным ведомства, мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области пройдет с 22 июня по 1 июля. Учения проводятся ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель — проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", — говорится в сообщении.

В Минобороны Республики Беларусь рассказали, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После учений, военнообязанные будут отправлены по месту жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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Источник: https://t.me/modmilby/15480
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